Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Jogo do Flamengo na Globo? Horário e onde assistir o Brasileirão (6/11)

Jogo do Flamengo na Globo? Horário e onde assistir o Brasileirão (6/11)

Nesse quarta-feira, 6 de novembro, tem jogo do Flamengo contra o Atlético pela 32ª rodada do Brasileirão. O Maracanã recebe a partida às 20h (de Brasília), com transmissão pela TV e internet, mas não passará na TV Globo.

Transmissão do jogo do Flamengo hoje

O Premiere transmite o jogo do Cruzeiro x Flamengo, a partir das 21h. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo A TV Globo ou SBT.

A partida também poderá ser acompanhada por meio de serviços de rádio e aplicativos que fornecem atualizações em tempo real. Com diversos meios disponíveis para acompanhar o jogo, os fãs não precisarão perder nenhum detalhe deste confronto decisivo.

Atualmente, o Rubro-Negro está em quinto lugar na tabela com 55 pontos e busca continuar subindo. Já os mineiros estão em 8º com 44 pontos.

Escalação do Cruzeiro x Flamengo

O Cruzeiro vem com Cássio; William, João Marcelo (Zé Ivaldo), Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Álvaro Barreal, Gabriel Veron e Kaio Jorge - Técnico: Fernando Diniz. Os desfalques são Juan Dinenno (Lesionado); Rafa Silva (Suspenso).

O Rubro-Negro deve levar a campo Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Evertton Araújo), Alcaraz; Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique - Técnico: Filipe Luís. Os desfalques do dia são: Everton Cebolinha, Viña, Pedro, Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos (Lesionados).

Classificação do Brasileirão atualizada

Veja como está a classificação a 6 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro de 2024.