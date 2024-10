Jogo do Flamengo vai passar na Globo? Horário e onde assistir Fla x Corinthians hoje (2/10)

Hoje, dia 2 de outubro, tem jogo do Flamengo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil 2024. A partida começa às 21h45 (de Brasília) e tem transmissão pela internet. O duelo é no Maracanã.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo contra o Corinthians nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, vai passar na TV Globo, Premiere e Sportv.

Quem ganhar hoje chega com vantagem no jogo de volta, previsto para o dia 20, na Neo Química Arena. No histórico, o Flamengo tem mais vitórias em cima do Corinthians na Copa. No entanto, em 2018 o Timão eliminou o Rubro-Negro também na semifinal.

Escalação

O Corinthians deve escalar Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto.

O Flamengo de Filipe Luis pode levar a campo Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique.