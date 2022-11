As equipes de Paysandu e São Raimundo se enfrentam pela semifinal da Copa Verde; no jogo de ida, empate em 2 a 2

Jogo do Paysandu hoje (12/11/22): onde assistir a Copa Verde

Quem vai para a final da Copa Verde hoje? Neste sábado, as equipes de Paysandu e São Raimundo disputam a partida de volta na semifinal às 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém. Com transmissão por todo o país ao vivo e exclusiva, descubra onde assistir ao jogo do Paysandu hoje.

Onde assistir jogo do Paysandu hoje ao vivo na Copa Verde

O jogo do Paysandu hoje vai passar no DAZN, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), com transmissão por todo o país ao vivo.

Nenhum canal da TV vai transmitir a semifinal da Copa Verde neste sábado. A plataforma de streaming DAZN é o único que detém os direitos de imagem da competição.

Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv se você for assinante. Por R$ 19,90 ao mês, o torcedor pode se tornar assinante.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Curuzu, em Belém, Pará

TV: Sem transmissão

Online: DAZN no aplicativo e no site www.dazn.com

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

+ Copa do Mundo 2022: convocações das 32 seleções para o Catar

Como vem Paysandu e São Raimundo AM hoje na semifinal

O Paysandu teve de passar por grandes adversários para conquistar o seu espaço na semifinal da competição regional. O Papão venceu o Humaitá nas oitavas de final por 3 a 0, em partida única. Depois, ganhou do Tocantinópolis nas quartas de final em 2 a 0 no placar. Agora, o time precisa superar o adversário para ir até a final.

Do outro lado, o São Raimundo tem a oportunidade de chegar até a final para brigar pelo título. O time do estado do Amazonas passou pelo São Raimundo de Roraima em 2 a 1, enquanto nas quartas de final superou o Tuna Lusa facilmente por 3 a 0.

Escalações:

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor, Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo; Marlon, Robinho e Danrlei.

Escalação do São Raimundo AM: Jonathan; Magnum, Spice, Guigui, Jefferson; Caique, Kamdem, Panda; Negueba, Hitalo e Quadrado.

Campeões da Copa Verde

Apenas cinco times conquistaram o título da Copa Verde em toda a história do torneio. O São Raimundo, do Amazonas, nunca venceu. Já o Paysandu contabiliza 2 títulos em sua prateleira.

Confira os campeões até aqui.

Paysandu - 2 títulos

Cuiabá - 2 títulos

Luverdense - 1 título

Brasiliense - 1 título

Brasília - 1 título

