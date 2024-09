Transmissão ao vivo do jogo do Real Madrid ao vivo neste 24 de setembro

Jogo do Real Madrid x Alavés: horário e onde assistir ao vivo (24/9)

Jogo do Real Madrid x Alavés: horário e onde assistir ao vivo (24/9)

Com Vini Júnior em campo, tem jogo do Real Madrid e Alavés nessa terça-feira, 24 de setembro, para uma partida da La Liga. O confronto da La Liga acontece no Santiago Bernabeu, em Madri, Espanha , e começa às 16h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Real Madrid x Alavés

O Real Madrid está em segundo na classificação da La Liga com 14 pontos nas seis primeiras partidas da temporada. O time teve quatro vitórias e dois empates, mas ainda está olhando para o FC Barcelona.

Enquanto isso, o Alavés está em sexto lugar com 10 pontos. O time tem três vitórias, um empate e duas derrotas.

O que acontecerá quando essas equipes entrarem em campo na terça-feira?

A possível escalação do Real Madrid tem Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Valverde; Endrick, Mbappé, Vinicius.

O Alavés deve escalar os jogadores Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Sanchez; Jordânia, Guevara; Vicente, Stoichkov, Martin; Martinez.

Previsão Real Madrid x Deportivo Alavés

O Deportivo Alavés venceu o Madrid no Bernabéu apenas duas vezes desde 2000. Mesmo em sua forma atual, eles acharão muito difícil invadir a fortaleza.

Os Blancos começaram a impor sua autoridade na Espanha e devem conquistar os três pontos deste encontro.

Previsão: Real Madrid 2-0 Alavés.