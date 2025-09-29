Jogo do Brasileirão neste 29 de setembro é pela 25ª rodada

Jogo do São Paulo x Ceará hoje: onde assistir e horário nesta segunda

Nesta segunda-feira, 29, São Paulo e Ceará entram em campo pela 25ª rodada do Brasileirão. Jogando no Morumbis, na capital Paulista, as equipes entram em campo às 20h, e os três pontos podem fazer diferença nessa reta final de campeonato.

Onde vai passar São Paulo x Ceará ao vivo?

Para o torcedor assistir São Paulo x Ceará hoje, as opções são o Sportv e Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as imagens do confronto do Brasileirão para todos os estados do país

Outra opção é acompanhar através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV. Assinante do Globo Play também tem a possibilidade de assistir ao vivo como e onde quiser.

O São Paulo ocupa a 7ª colocação, com 35 pontos, em situação mais confortável que o Ceará. O time de Léo Condé está na 13ª posição, com 28 pontos.

Arbitragem definida para Ceará x São Paulo

A CBF divulgou a equipe de arbitragem para o duelo entre Ceará e São Paulo, válido pelo Brasileirão. A partida terá comando do carioca Bruno Arleu de Araújo, que recentemente apitou jogos decisivos da Série A.

Confira a escala completa:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Bruno Arleu, que também atua em competições internacionais, será o responsável pelo apito em uma partida que promete equilíbrio.