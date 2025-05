Jogo do Brasileirão reúne Pernambuco e Minas Gerais em campo

Jogo do Sport x Cruzeiro hoje: onde assistir o Brasileirão ao vivo (11/5)

O Sport Club do Recife enfrenta o Cruzeiro neste domingo, 11 de maio, a partir das 16h (de Brasília), na na Ilha do Retiro. A partida é da oitava rodada do Brasileirão. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Sport e Cruzeiro?

O jogo terá transmissão somente no Premiere. É preciso ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Assistir online: quem que acompanhar Sport Recife x Cruzeiro pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo. Isso porque a plataforma retransmite a programação do Premiere ao vivo. Dá para sintonizar tanto pelo site oficial como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Escalação Sport e Cruzeiro

Além de sabe onde assistir a partida, trazemos informações sobre a escalação, começando pelo Sport, que deve levar a campo Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira; Barletta, Atencio e Pablo.

O Cruzeiro vem com Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Walace (Eduardo), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Como é o Brasileirão de 2025?

O Campeonato Brasileiro é jogado em 38 rodadas entre pontos corridos, ou seja, cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.

Jogam primeira divisão do Brasileirão as equipes do Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vasco e Vitória.

