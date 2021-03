Jogos ao vivo na TV hoje (22/03): onde assistir ao vivo e horários

Nesta segunda-feira, 22 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiros, os Campeonatos Estaduais continuam em todo vapor. Enquanto isso, a bola também rola na segunda divisão do Campeonato Alemão.

Campeonato Gaúcho – Segunda-feira, 22 de março de 2021

– Jogos ao vivo na TV hoje

Dois jogos acontecem nesta segunda-feira (22) pela terceira e quinta rodada do Gauchão. Primeiramente, o Grêmio joga em partida atrasada visando garantir os três pontos para, assim, subir na classificação geral. Enquanto isso, Juventude e Ypiranga também entram em campo.

São José x Grêmio – 20h – Premiere

Ypiranga x Juventude – 22h – Premiere

Campeonato Mato-Grossense – Jogos ao vivo na TV hoje

Duas partidas da competição acontecem hoje, ao vivo, durante a tarde. Então, sem transmissão na TV, os confrontos são transmitidos somente pelo canal oficial da Federação Matogrossense de Futebol, a FMF TV, no Youtube.

Nova Mutum x União Rondonopolis – 16h30

Ação x Cuiabá – 17h

Campeonato Alemão

Nesta segunda-feira (22), o Fortuna Dusseldorf entra em campo visando subir uma posição na tabela de classificação da segunda divisão do Campeonato Alemão. Ademais, as partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Fortuna Dusseldorf x Bochum – 16h30

