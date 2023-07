Jogos da Copa do Mundo Feminina de 28 a 30 de julho de 2023

As jogadoras da seleção brasileira entram em campo nesse fim de semana na Jogos da Copa do Mundo Feminina 2023, mas a programação também inclui jogos da Inglaterra, Itália e Alemanha. Veja quem joga de sexta-feira a domingo, dias 28, 29 e 30 de julgo.

Jogos da Copa do Mundo Feminina - sexta-feira, 28 de julho

Apenas dois jogos serão disputados na manhã de sexta-feira, 28 de julho. A Inglaterra vai jogar contra a Dinamarca enquanto a China, tradicional equipe, enfrentará o Haiti.

Inglaterra x Dinamarca - 2ª rodada

Data: sexta-feira, 28/07

Horário: 05h30

Local: Estádio Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

China x Haiti - 2ª rodada

Data: sexta-feira, 28/07

Horário: 08h

Local: Estádio Hindmarsh, em Adeilade, na Austrália

Onde assistir: Sportv, FIFA+, GE, Globoplay e CazéTV

Jogos da Copa do Mundo Feminina - sábado, 29 de julho

No sábado, 29 de julho, três partidas serão realizadas entre a Austrália e a Nova Zelândia, com a presença da Seleção Brasileira diante da França. A Itália também vai jogar. Todos os confrontos são válidos pela segunda rodada.

Suécia x Itália

Data: sábado, 29/07

Horário: 04h30

Local: Estádio Sky, em Wellington, na Nova Zelândia

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

França x Brasil

Data: sábado, 29/07

Horário: 07h

Local: Estádio Suncorp , em Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, GE, Globoplay, FIFA+ e CazéTV

Panamá x Jamaica

Data: sábado, 29/07

Horário: 09h30

Local: HBF Park, em Perth, na Austrália

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Jogos da Copa do Mundo Feminina - domingo, 30 de julho

Para fechar o fim de semana, o domingo, 30 de julho, terá dois jogos da segunda rodada e dois da terceira rodada, incluindo a anfitriã Nova Zelândia.

Coreia do Sul x Marrocos

Data: domingo, 30/07

Horário: 01h

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Onde assistir: Sportv, GE, Globoplay, FIFA+ e CazéTV

Suíça x Nova Zelândia

Data: domingo, 30/07

Horário: 04h

Local: Estádio Forsyth Barr, em Dunedin, na Nova Zelândia

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Noruega x Filipinas

Data: domingo, 30/07

Horário: 04h

Local: Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Alemanha x Colômbia

Data: domingo, 30/07

Horário: 06h30

Local: Estádio Allianz, em Sydney, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Como está a Seleção Brasileira Feminina?

Líder do grupo F com três pontos, a Seleção Brasileira volta a jogar no sábado, 29 de julho, diante da França na segunda rodada pela Copa do Mundo Feminina. A bola rola às 07h, horário de Brasília, em Brisbane, na Austrália.

O Brasil estreou com vitória diante do Panamá por 4 a 0 enquanto a França ficou no empate de 1 a 1 na primeira rodada. Se as brasileiras vencerem a segunda partida seguida poderão encaminhar a classificação para as oitavas de final do torneio.

O jogo será transmitido na Globo, Sportv e nas plataformas CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE.

