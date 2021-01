Jogos de futebol nesta segunda: onde assistir as partidas na TV (18/01)

A segunda-feira, 18 de janeiro, apresenta jogos tanto de campeonatos nacionais quanto internacionais para você acompanhar durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de futebol na TV.

Pelo Brasileirão, duas rodadas acontecem nesta segunda. Primeiro, o clássico paulista para você começar bem a semana. Então, o Mengão entra em campo pela rodada em busca de diminuir a diferença com o atual líder competição. Enquanto isso, o Campeonato Italiano traz um dos maiores clássicos do futebol italiano.

Brasileirão Série A – Jogos de futebol nesta segunda

Fechando a 30ª rodada do Brasileirão, a bola rola em um único jogo pela rodada. Entretanto, o clássico paulista também acontece válido pela 28ª rodada. Então, saiba onde assistir aos jogos de futebol desta segunda. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Palmeiras x Corinthians – 19h – Premiere

Goiás x Flamengo – 20h – Sportv e Premiere

Campeonato Alemão 2ª Divisão -Jogos de hoje na TV

O jogos desta segunda pela Bundesliga possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Hamburgo x Osnabruck – 16h30

Campeonato Inglês – Jogos de futebol nesta segunda

Faltando apenas uma única partida para encerrar a décima nona rodada, ambas as equipes aparecem no meio da tabela, precisando do resultado em seu favor e seja como for.

Arsenal x Newcastle – 17h – Fox Sports

Campeonato Italiano – Jogos de hoje na TV

A equipe do Milan entra em campo nesta segunda com o propósito de recuperar o topo da tabela. Se ganhar, reassume a liderança do Campeonato. Então, saiba onde assistir.

Cagliari x Milan – 16h45 – Sportv e EI Plus

