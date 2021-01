Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quinta (14)

A quinta-feira, 14 de janeiro, apresenta partidas dos campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

A segunda divisão do Brasileirão está chegando ao fim e com ela os desdobramentos para saber quem sobe e quem cai para uma divisão inferior. Enquanto isso, na Supercopa da Espanha, Real Madrid e Athletic Bilbao disputam a segunda vaga para a grande decisão contra o Barcelona.

Brasileirão Série B – Jogos na TV

Pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dois confrontos acontecem. Confira a seguir onde você pode assistir aos jogos de hoje.

Operário x CRB – 19h15 – Sportv e Premiere

Cuiabá x Guarani – 21h30 – Sportv e Premiere

Futebol Internacional – Jogos na TV

Copa da Itália

A competição nacional apresenta dois jogos válido pelas oitavas de final da competição. Contudo, é importante lembrar que as partidas são únicas, isto é, eliminatórias. Ou seja, quem vencer, está dentro. Entretanto, sem transmissão na TV, saiba onde assistir.

Sassuolo x Spal – 13h30 – DAZN

Atalanta x Cagliari – 17h15 – DAZN

Campeonato Inglês

Arsenal x Crystal Palace – 17h – Fox Sports

Campeonato Holandês

Twente x Ajax – 16h – ESPN

Supercopa da Espanha

Na segunda semifinal da competição, ambas as equipes disputam para saber quem será o adversário do Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Ademais, a final será realizada no domingo (17). Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV.

Real Madrid x Athletic Bilbao – 17h – ESPN Brasil

