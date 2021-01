Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta segunda (25)

Para começar bem a semana, a segunda-feira (25) apresenta partidas de futebol dos mais diversificados campeonatos tanto nacionais quanto internacionais para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela primeira divisão do Brasileirão, o Corinthians entra em campo buscando os três pontos para chegar até a parte de cima da tabela. Enquanto isso, o Tottenham busca a classificação na Copa da Inglaterra.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Fechando a 32ª rodada do Brasileirão Série A, um único jogo acontece nesta segunda (25). Assim, saiba onde assistir ao jogo na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Corinthians x Bragantino – 20h – Premiere

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Enquanto isso, a bola rola em um jogo pela 37ª rodada da segunda divisão do Brasileiro. Então, saiba onde assistir.

Operário x Chapecoense – 17h – Sportv e Premiere

Copa do Brasil Sub-17 – Jogos de hoje na TV

O jogo de ida define quem sai na frente pela disputa do título do torneio do sub-17.

São Paulo x Fluminense – 20h – Sportv e CBF TV

Copa da Inglaterra

Pela quarta rodada da competição, um jogo acontece hoje. Em sistema eliminatório, quem vencer está classificado para a próxima fase e quem perder consequentemente está eliminado. Contudo, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Wycombe Wanderers x Tottenham – 16h45 – DAZN

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Getafe – 17h – Fox Premium

Campeonato Português

Benfica x Nacional – 14h – Fox Sports

Farense x Porto – 17h15 – Fox Sports

