Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta sexta (08)

O ano de 2021 oficialmente começou para o futebol. A sexta-feira, 08 de janeiro, traz partidas das mais variadas competições tanto nacionais quanto internacionais que prometem agitar o seu dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela segunda divisão do Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo buscando a vitória para subir na tabela. Enquanto isso, o futebol inglês apresenta os jogos em sistema mata-mata pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

Brasileirão Série B – Jogos na TV

A bola rola nesta sexta (08) pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Brasil de Pelotas x Avaí – 16h – Sportv e Premiere

Naútico x Paraná – 19h15 – Sportv e Premiere

Operário x Oeste – 19h15 – Premiere

CRB x Confiança – 19h15 – Premiere

Figueirense x CSA – 21h30 – Sportv e Premiere

Sampaio Correa x Cruzeiro – 21h30 – Sportv e Premiere

Futebol Internacional – Jogos na TV

Copa da Inglaterra

A competição nacional apresenta dois jogos, todos válidos pela terceira rodada. Contudo, as partidas são únicas, ou seja, eliminatórias. Quem vencer, está dentro. Entretanto, sem transmissão na TV, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Aston Villa x Liverpool – 16h45 – DAZN

Wolves x Crystal Palace – 16h45 – DAZN

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Villarreal – 17h – Fox Sports

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique – 16h30

Campeonato Português

Nacional x Sporting – 15h – Fox Sports

Benfica x Tondela – 16h – ESPN Brasil

Famalicão x Porto – 18h – ESPN

