Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta sexta (19)

Para abrir o fim de semana, a sexta-feira (19) apresenta partidas de futebol dos mais variados campeonatos tanto nacionais quanto internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Com a reta final do Brasileirão, o São Paulo entra em campo nesta sexta com o propósito de garantir os três pontos e assim continuar na luta pelo título. Enquanto isso, o Lyon joga pelo Campeonato Francês hoje ao vivo em busca da liderança.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista acontece nesta sexta (19). Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

São Paulo x Palmeiras – 21h30 – Premiere

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

Wolves x Leeds – 16h45 – ESPN Brasil

Campeonato Italiano

Fiorentina x Spezia – 14h30 – Estádio TNT

Cagliari x Torino – 16h45 – Estádio TNT

Campeonato Espanhol – Jogos de hoje na TV

Betis x Getafe – 17h – Fox Premium

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Arminia x Wolfsburg – 16h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular ou acessar através do computador.

Brest x Lyon – 17h

