Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta terça (09)

A terça-feira, 09 de fevereiro, apresenta partidas de futebol dos mais variados campeonatos para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Na Copa da Itália, Juventus e Inter de Milão decidem o primeiro finalista nesta terça. Enquanto isso, o Manchester United entra em campo com o propósito de garantir vaga nas quartas da Copa da Inglaterra.

Copa da Inglaterra – Jogos de hoje na TV

As oitavas de final dão o pontapé inicial hoje. Com dois confrontos, as equipes que vencerem estão classificadas para as quartas, já que funciona em sistema de jogo único. Assim, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Burnley x Bournemouth – 14h30 – Sem transmissão

Manchester United x West Ham – 16h30 – DAZN

Copa da Itália – Jogos de hoje na TV

Uma partida acontece nesta terça-feira (09) pelo jogo de volta da semifinal. No primeiro, a Velha Senhora venceu a Inter de Milão por 2 a 1, com dois gols de Cristiano Ronaldo. Agora, as equipes se enfrentam para definir quem será o primeiro finalista. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje.

Juventus x Inter de Milão – 16h45 – DAZN

Copa da França

Lorient-Bretagne x Paris FC – 14h30 – Sem transmissão

Reims x Valenciennes – 14h30 – Sem transmissão

Lyon x Ajaccio – 17h – Sem transmissão

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Getafe – 17h – Fox Sports

Campeonato Português

Gil Vicente x Sporting – 18h – ESPN HD

