Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta terça (19)

A terça-feira, 19 de janeiro, apresenta partidas de futebol dos mais diferenciados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Com a segunda divisão do Brasileirão chegando ao fim, algumas equipes entram em campo para brigar pelo acesso, enquanto outras precisam escapar do rebaixamento. Enquanto isso, a Copa da Itália revela outra finalista.

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Abrindo a 36ª rodada da Série B, a bola rola em seis jogos nesta terça (19). Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Brasil de Pelotas x América-MG – 16h – Sportv e Premiere

Botafogo-SP x CSA – 19h15 – Premiere

Confiança x Sampaio Correa – 19h15 – Premiere

CRB x Figueirense – 19h15 – Premiere

Avaí x Juventude – 19h15 – Sportv e Premiere

Paraná x Cuiabá – 21h30 – Sportv e Premiere

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

West Ham x West Bromwich – 15h -DAZN

Derby County x Bournemouth – 2ª Divisão – 15h – ESPN

Leicester City x Chelsea – 17h15 – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Borussia Monchengladbach x Werder Bremen – 14h30

Mainz x Wolfsburg – 16h30

Hertha Berlin x Hoffenheim – 16h30

Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund – 16h30

Copa da Itália

Ademais, a competição apresenta uma partida válida pelas oitavas de final da competição. Em partida única, quem vencer está classificado para enfrentar o Napoli nas quartas. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Roma x Spezia – 17h15 – DAZN

Campeonato Espanhol – Jogos de hoje na TV

Real Valladolid x Elche – 15h – Fox Sports

Cádiz x Levante – 15h – Fox Premium

Alavés x Sevilla – 17h30 – Fox Sports

Além disso, você também vai gostar de ler: