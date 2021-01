Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (03)

O primeiro domingo de futebol de 2021, 03 de janeiro, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Com o Brasileirão pausado, jogos da segunda, terceira e quarta divisão acontecem neste domingo. Enquanto isso, no Campeonato Italiano, o Milan entra em campo para assegurar a liderança.

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola em dois jogos neste domingo. Ademais, saiba onde assistir ao vivo estes jogos na TV.

Chapecoense x Brasil de Pelotas – 16h – Sportv e Premiere

Vitória x Operário – 18h15 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

Pela segunda fase da Série C, duas partidas da 4ª rodada acontecem.

Santa Cruz x Ituano – 18h – DAZN

Ypiranga-RS x Remo-PA – 20h – DAZN

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

Na quarta divisão do Brasileirão, dois jogos pelas quartas de final também acontecem neste domingo (03). Então, você pode assistir através da CBF TV, disponível no site oficial da entidade.

Marcílio Dias-SC x Altos-PI – 16h – TV Brasil e CBF TV

Fast Clube x Novorizontino – 16h – CBF TV

Brasileirão Sub-20 – Jogo de hoje na TV

Pelas quartas de final, a bola rola em três jogos no torneio sub-20.

Grêmio x Corinthians – 16h – Band e CBF TV

Athletico-PR x São Paulo – 16h – CBF TV

Atlético-MG x Palmeiras – 20h30 – Sportv e CBF TV

Copa do Brasil Sub-20 – Final

Vasco x Bahia – Band e Sportv 2

Campeonatos Internacionais

Inglês

Newcastle x Leicester – 11h15 -ESPN Brasil

Chelsea x Manchester City – 13h30 – ESPN Brasil

Espanhol

Ath. Bilbao x Elche – 10h – Fox Sports

Alavés x Atlético de Madrid – 12h15 – Fox Sports

Eibar x Granada – 14h30 – Fox Premium

Real Sociedad x Osasuna – 14h30 – Fox Sports

Huesca x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Italiano

Inter de Milão x Crotone – 08h30 – Bandsports e EI Plus

Fiorentina x Bologna – 11h – EI Plus

Parma x Torino – 11h – EI Plus

Roma x Sampdoria – 11h – Band e EI Plus

Atalanta x Sassuolo – 11h – TNT e EI Plus

Genoa x Lazio – 11h – EI Plus

Cagliari x Napoli – 11h – Bandsoprts e EI Plus

Spezia x Verona – 11h – EI Plus

Benevento x Milan – 14h – Band, Sportv e EI Plus

Juventus x Udinese – 16h45 – EI Plus

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Borussia Dortmund x Wolfsburg – 11h30

Bayern de Munique x Mainz – 14h

Português

Santa Clara x Benfica – 14h – Fox Sports 2

Porto x Moreirensa – 18h – Fox Sports 2

