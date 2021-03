Jogos de hoje na TV: onde assistir as partidas desta terça-feira (02/03)

A terça-feira (02) traz partidas de futebol dos mais variados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, o clássico entre os times do interior paulista Mirassol e Novorizontino promete ser disputado. Enquanto isso, a Juventus busca a vitória no Campeonato Italiano.

Libertadores – Jogos de hoje na TV

Pela primeira rodada na fase preliminar, um jogo acontece nesta terça-feira para você acompanhar. Assim, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Univ. Católica x Liverpool – 21h30 – Fox Sports

Campeonatos Estaduais – Onde assistir aos jogos de hoje na TV?

Partidas dos estaduais também acontecem hoje. Nesta terça-feira, você possui um leque de jogos para assistir pelos mais diversificados Campeonatos Estaduais em todo o Brasil. Então, saiba onde assistir na TV ao vivo.

Paulista

- PUBLICIDADE -

Mirassol x Novorizontino – 19h – Sportv e Premiere

Carioca

Flamengo x Nova Iguaçu – 21h30 – Record TV

Futebol Internacional – Jogos de hoje

No futebol internacional, as competições apresentam duelos imperdíveis para você acompanhar. Assim, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Campeonato Inglês

Manchester City x Wolves – 17h – ESPN Brasil

Reading x Blackburn Rovers – 17h – ESPN

Campeonato Italiano

- PUBLICIDADE -

Lazio x Torino – 14h30 – Estádio TNT

Juventus x Spezia – 16h45 – Estádio TNT

Copa da Alemanha

Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund – 16h45 – Fox Sports

Além disso, você também vai gostar de ler: