Jogos de hoje no Paulistão: onde assistir e horário de sábado – 29/01

Dando início ao fim de semana, o Campeonato Paulista apresenta confrontos pela primeira, segunda e terceira divisão neste sábado, 29 de janeiro de 2022, no período da tarde e a noite. Com transmissão ao vivo pela TV e online, saiba quais são os jogos de hoje no Paulistão e onde assistir cada um deles.

Quais são os jogos do Paulistão 2022 hoje?

Treze jogos do Campeonato Paulista vão acontecer hoje, sábado em 29 de janeiro, pela primeira e segunda rodada entre as competições da A1, A2 e A3 na temporada. Palmeiras, Ponte Preta, Santos e Portuguesa estarão em campo disputando os três pontos.

Na primeira divisão, Santos e Palmeiras enfrentam oponentes pela segunda rodada para continuar na parte de cima de seus respectivos grupos. Pela segunda divisão do Paulista (A2), entretanto, quatro confrontos serão apresentados neste sábado pela segunda rodada,

A terceira (A3), por fim, dá o pontapé inicial na primeira rodada com cinco duelos. Dessa maneira, confira todos os os jogos de hoje, sábado, no Paulistão 2022 e onde assistir cada um deles:

Paulistão Série A1

Santos x Botafogo-SP – 11h (Paulistão Play e Premiere)

São Bernardo x Palmeiras – 16h (HBO Max)

Ferroviária x Água Santa – 18h30 (Paulistão Play e Premiere)

Ponte Preta x Inter de Limeira – 18h30 (HBO Max, Paulistão Play e Premiere)

Paulistão Série A2

Esporte Clube Lemense x Taubaté – 15h (Paulistão Play e Eleven Sports)

São Caetano x Portuguesa Santista – 15h (Paulistão Play e Youtube do Paulistão)

XV de Piracicaba x Linense – 17h (Paulistão Play e Eleven Sports)

Oeste x Velo Clube – 19h (Paulistão Play e Eleven Sports)

Paulistão Série A3

Desportivo Brasil x Noroeste – 15h (Paulistão Play e Eleven Sports)

USAC x São José – 15h (Paulistão Play e Eleven Sports)

Olímpia x Barretos – 15h (Paulistão Play e Eleven Sports)

Rio Preto x Nacional – 15h (Paulistão Play e Eleven Sports)

Comercial x Sertãozinho – 16h (Paulistão Play e Eleven Sports)

Como assistir aos jogos do Paulistão 2022?

Os canais Record e Premiere, o Youtube do Paulistão e os streaming Estádio TNT, HBO Max e TV Paulistão Play são os responsáveis por transmitirem ao público os jogos de todas as divisões do futebol paulista. Saiba como assistir através de cada um deles.

Os grupos do Paulistão 2022

Grupo A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

Grupo B: São Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo

Grupo C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

Grupo D: Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André

