Jogos de hoje: onde assistir futebol e horário nesta terça (26/07)

Confira a programação do futebol nesta terça-feira, 26 de julho, e saiba onde assistir aos jogos

Uma programação diversificada entre os jogos de hoje com futebol nacional e internacional será realizada nesta terça-feira, 26 de julho de 2022, para o torcedor apaixonado. Desde o Brasileirão até amistosos internacional, a agenda de futebol promete grandes confrontos e muita rivalidade dentro de campo.

A agenda está lotada de futebol com jogos de hoje ao vivo para o torcedor curtir. Começando pela tarde, os amistosos na pré-temporada internacional agitam a terça-feira, seguindo até a noite com os jogos da Série B do Brasileirão, assim como a semifinal da Copa América Feminina.

Acompanhe o guia dos jogos de hoje ao vivo na TV que o portal DCI preparou.

Jogos de hoje ao vivo futebol

Chapecoense x Grêmio – Brasileirão Série B

Horário: 18h30

Onde assistir: SporTV e Premiere

Blumenaus x Carlos Renaux – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Botafogo SP x Comercial – Copa Paulista

Horário: 19h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Brasil x Paraguai – Copa América Feminina

Horário: 21h

Onde assistir: SBT e SporTV

Inglaterra x Suécia – Eurocopa Feminina

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN e Star +

Barracas Central x Patronato – Campeonato Argentino

Horário: 20h

Onde assistir: Star +

Buhos x Chacartias – Campeonato Equatoriano Segunda Divisão

Horário: 21h

Onde assistir: Star +

Alianza Lima x Alianza Atlético – Campeonato Peruano

Horário: 22h

Onde assistir: Star +

Atlético San Luis x Cruz Azul – Campeonato Mexicano

Horário: 23h

Onde assistir: Star +

Benfica x Newcastle – Amistoso

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Barcelona x Juventus – Amistoso

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN e Star +

Real Madrid x América (México) – Amistoso

Horário: 23h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Waterhouse x Pacific – CONCACAF League

Horário: 21h

Onde assistir: Star +

