Jogos de hoje: onde assistir futebol na TV nesta terça-feira – 11/01

A terça-feira, 11 de janeiro de 2022, apresenta uma programação de futebol com confrontos nacionais e internacionais para agitar o torcedor. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir seguindo o horário de Brasília na televisão e também online.

Onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, enquanto apenas as competições regiões como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na Espanha, o futebol continua com partidas, enquanto os campeonatos recomeçam em nova rodada.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance.

Copinha 2022 – Jogos de hoje ao vivo

Palmas x Retrô – 08h45 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Itapirense x Cruzeiro – 11h – SporTV

Real Brasília x Capivariano – 11h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Iape x Botafogo-SP – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Bragantino-PA x São Bernardo – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Assu x Real Ariquemes – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Serranense x Inter de Limeira – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Nacional x Coritiba – 13h15 – Youtube do Paulistão

Lagarto x Rio Claro – 15h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Desportivo Brasil x Goiás – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Paulista x Ceará – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Água Santa x Palmeiras – 15h15 – SporTV

Ibrachina x Náutico – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Aster x São Bento – 17h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

CSE x Perilima – 17h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Ska Brasil x Vasco – 17h15 – SporTV

EC São Bernardo x Londrina – 19h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

São Caetano x São Paulo – 19h30 – SporTV

Forte Rio Bananal x Floresta – 19h30 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Oeste x Flamengo – 21h45 – SporTV

Campeonato Cearense

Ferroviário x Caucaia – 15h – FCF TV no Youtube

Pacajus x Iguatu – 16h – FCF TV no Youtube

Copa Africana de Nações

Argélia x Serra Leoa – 10h – Youtube da CAF TV

Nigéria x Egito – 13h – Youtube da CAF TV

Sudão x Guiné-Bissau – 16h – Youtube da CAF TV

Campeonato Italiano

Cagliari x Bologna – 16h4 – Star +

Campeonato Inglês

Southampton x Brentford – 16h45 – ESPN

Taça de Portugal

Leça x Sporting – 17h45 – Fox Sports

Campeonato Indiano

Jamshedpur FC x SC East Bengal – 11h – OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês

Warrenpoint Town FC x Dungannon Swifts FC – 16h45 – OneFootball

