Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol na segunda 14/02

Abrindo mais uma semana, a segunda-feira em 14 de fevereiro de 2022 apresenta uma programação cheia de partidas de futebol tanto nacional como internacional para o torcedor acompanhar durante toda a manhã, tarde e a noite. Podendo assistir na TV e online, saiba quais são os jogos de hoje na TV ao vivo.

Jogos de hoje na TV – Segunda-feira 14/02/2022

Os campeonatos estaduais no Brasil continuam em todo o vapor. Em cada nova rodada pela primeira fase, as equipes disputam os três pontos buscando a parte de cima da tabela de classificação. De acordo com o calendário, os torneios vão até abril ou maio.

No internacional, os campeonatos também continuam como o Português, Francês e Espanhol. A seguir, confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir ao vivo.

- PUBLICIDADE -

Campeonato Amazonense

Manauara x JC – 15h30 – TV Barezão Play

Campeonato Espanhol

Mallorca x Athletic Bilbao – 17h – ESPN 4 e Star +

Campeonato Italiano

Spezia x Fiorentian – 16h45 – ESPN 2 e Star +

Campeonato Turco – Jogos de hoje ao vivo

Adana Demispor x Besiktas – 14h – DAZN

Campeonato Inglês Segunda Divisão

West Bromwich x Blackburn Rovers – 17h – Star +

Campeonato Português – Jogos de hoje ao vivo

Arouca x Marítimo – 17h15 – Sem transmissão

- PUBLICIDADE -

Você também vai gostar de ler:

Quem ganhou o Mundial de Clubes 2022: Chelsea é campeão

Classificação do Paulistão 2022: tabela atualizada após a 5ª rodadab