Jogos de hoje, sexta-feira 18/02: onde assistir e horário do futebol ao vivo

Apenas o futebol internacional apresenta confrontos nesta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, em diferentes rodadas e divisões para o torcedor acompanhar pela manhã, tarde e a noite. A seguir, confira a programação dos jogos de hoje para assistir na TV e os horários.

Jogos de hoje na TV

Abrindo o fim de semana, diferentes competições serão realizadas nesta sexta-feira, seguindo até o domingo com uma programação completamente diversificada.

No Brasil, os campeonatos estaduais ganham força no início da temporada até abril e maio. Cada um dos estados faz o seu torneio com as principais equipes onde o vencedor é declarado o melhor elenco.

- PUBLICIDADE -

Enquanto isso, o futebol internacional segue com as suas ligas acontecendo, desde o Alemão até o Francês com os principais astros do esporte em campo, desde Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Benzema.

A seguir, preparamos uma agenda especial com os jogos de hoje para o torcedor acompanhar de perto cada um dos confrontos.

Campeonato Italiano

Campeonato Espanhol

Campeonato Português

Campeonato Francês

Campeonato Alemão

- PUBLICIDADE -

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Dynamo Dresden x Heidenheim – 14h30 – OneFootball

Schalke 04 x Paderborn – 14h30 – OneFootball

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Bournemouth x Nottingham Forest – 16h45 – Star +

Campeonato Chileno

Unión Española x Everton – 20h30 – Estádio TNT

Campeonato Mexicano – Jogos de hoje ao vivo

Puebla x Monterrey – 22h – Star +

- PUBLICIDADE -

Campeonato Equatoriano – Jogos de hoje ao vivo

Emelec x Macará – 20h – Star +

Campeonato Japonês – Jogos de hoje ao vivo

Kawasaki Frontale x FC Tóquio – 07h – OneFootball

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

Northeast United x Bengaluru FC – 11h – OneFootball

Campeonato Eslovaco – Jogos de hoje ao vivo

FC Vion Zlate x FC Dac 1904 – 13h – OneFootball

- PUBLICIDADE -

Campeonato Dinamarques – Jogos de hoje ao vivo

Sonderjiske x AGF Aarhus – 15h – OneFootball

Com o clássico de Turim nesta sexta, relembre como foi o último jogo entre Juventus e Torino.

Você também vai gostar de ler:

Próximo jogo do Corinthians contra RB Bragantino ganha nova data

Agenda das Olimpíadas de Inverno: onde assistir nesta sexta-feira 18/02