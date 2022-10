Confira se a final da Libertadores vai passar no SBT. Foto: Reprodução / Pixabay

Saiba se a final da Libertadores vai ser transmitida no SBT neste sábado, 29 de outubro, com o jogo entre Flamengo e Athletico PR

A final da Libertadores vai passar no SBT hoje? Saiba qual canal transmite

A final da Libertadores vai passar no SBT hoje? Saiba qual canal transmite

A Copa Libertadores da América conhecerá o campeão na tarde deste sábado, 29 de outubro. Flamengo ou Athletico, quem será o grande campeão da temporada? A disputa será no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Saiba se a final da Libertadores vai passar no SBT hoje e como assistir.

Leia também:

A final da Libertadores vai passar no SBT hoje?

Sim, a final da Libertadores 2022 vai passar no SBT! Neste sábado, a emissora transmite a partida entre Flamengo e Athletico PR para todo o Brasil às 17h (Horário de Brasília).

Ligue o canal do SBT na TV aberta para assistir em todo e qualquer estado do Brasil. Téo José é quem comanda a narração ao lado dos comentaristas Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Também dá para assistir no site www.sbt.com.br.

Para quem já está aostumado também dá pra assistir na ESPN, na TV fechada, com Paulo Andrade, Zinho e Paulo Calçade na equipe de transmissão. A Conmebol TV está disponível somente em operadoras de TV por assinatura em valor extra. Aqui, Oliveira Andrade e Julio Gomes fazem a transmissão.

Se preferir, sintonize o Star +, plataforma de streaming para assinantes.

+ Luta do Anderson Silva vai passar na Globo hoje? Confira onde assistir

Como assistir a final da Libertadores pelo celular?

É só acessar o site do SBT para assistir a final da Libertadores neste sábado ao vivo e de graça.

O portal retransmite de graça o jogo de futebol entre Flamengo e Athletico PR neste sábado. Acesse www.sbt.com.br pelo navegador do seu celular, tablet ou computador. Se preferir, pode baixar o aplicativo SBT Vídeos e assistir por lá, o sistema é o mesmo.

Acesse o site do SBT pelo celular ou computador e procure a opção "AO VIVO", escrita em vermelho. Clique no logo e espere o player aparecer.

Assim que a imagem carregar, clique no play e assista a retransmissão do canal!

+ A Fazenda 2022: áudio de Chico Barney vaza para peões; escute

Qual é a premiação da Libertadores 2022?

O campeão da Libertadores vai faturar a premiação de R$ 85 milhões, além do título, medalhas douradas e a taça em prata mais desejada no futebol sul-americano.

O vice-campeão fica com R$ 32 milhões, ou 6 milhões de dólares, além de medalhas em prata para todo o elenco.

A Conmebol oferece diferentes premiações em dinheiro em cada etapa da competição. Se o clube avança da fase de grupos para as oitavas, por exemplo, ele fatura 16 milhões de reais. Depois, se classifica para a semifinal vai ganhar 10,65 milhões como premiação.

Somando todo valor desde a fase de grupos, Flamengo ou Athletico PR podem ganhar R$ 125 milhões.

Confira todos os valores disponibilizados pela Conmebol na temporada.

Fase de grupos: R$ 16 milhões

Oitavas de final: R$ 5,5 milhões

Quartas de final: R$ 8 milhões

Semifinal: R$ 10,65 milhões

Vice-campeão: R$ 32 milhões

Campeão: R$ 85 milhões

+ Quem vai cantar na final da Libertadores 2022?