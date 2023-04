Globo exibe jogo do Fluminense hoje pela Libertadores 2023

Após a amarga derrota para o Flamengo na final do Carioca, o Fluminense concentra todas as suas atenções no duelo desta quarta-feira, 5 de abril, pela primeira rodada do grupo D na Libertadores. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) com o jogo do Fluminense hoje contra Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru.

Além de Fluminense e Sporting Cristal também estão no grupo D as equipes de River Plate e The Strongest.

Assistir jogo do Fluminense hoje na Libertadores

A Globo transmite na TV aberta o jogo de estreia do Fluminense na Copa Libertadores a de futebol nesta quarta-feira. O Paramount+ também vai transmitir ao vivo.

Para os estados do RJ, ES, SE, PB, RN, PI, AM, RR, AP e cidade de Recife, a emissora exibe a estreia do Tricolor com a narração de Gustavo Villani ao vivo e de graça. O torcedor só precisa sintonizar o televisor no canal para curtir ao vivo as emoções do futebol.

Quem é assinante do Paramount+ pode assistir também na plataforma. O serviço funciona no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Escalações de Sporting Cristal x Fluminense

O brasileiro Tiagno Nunes é o treinador do Sporting Cristal. O profissional não tem desfalques para o duelo desta quarta-feira.

Do outro lado, Fernando Diniz estará na beira do campo para acompanhar o Fluminense. Os desfalques são Martinelli, Manoel, Jorge e Gustavo.

Sporting Cristal: Solis; Loyola, Chávez Massoni, Da Silva Oliveira, Lora; Castillo, Pretell, Sosa; Hohberg, Brenner e Grimaldo.

Fluminense: Fábio; Nino, David Braz, Samuel Xavier, Alexsander (Marcelo); Gabriel Pirani, André, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano

Marcelo vai jogar hoje?

O lateral Marcelo, nova contratação do Fluminense, viajou com a delegação tricolor para o Peru. Isso significa que o jogador pode sim estrear com a camisa do seu novo clube nesta quarta-feira.

O ex-jogador do Real Madrid está inscrito na Libertadores e por isso está 100% apto para disputar a primeira partida da competição.

No fim de semana, Marcelo ficou no banco contra o Flamengo, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Ele teve a sua estreia adiada após Fernando Diniz e o auxiliar não o escolherem para jogar.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro colombiano Wilmar Roldán vai apitar o jogo do Fluminense hoje contra o Sporting Cristal na primeira rodada da Libertadores.

Os auxiliares vão ser Alexander Guzmán e Wilmar Navarro, ambos colombianos. A escala de arbitragem foi definida pela Conmebol, uma semana antes da estreia.

No VAR, no árbitro, Jhon Perdomo será o responsável.

