Jogo do Galo na Libertadores 2023 vai passar na Globo hoje? Como assistir

Pelo primeiro jogo da segunda fase na Libertadores, Carabobo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Galo tem transmissão ao vivo na TV fechada além do streaming, sem passar na TV aberta.

O Atlético Mineiro disputa a segunda etapa preliminar da Copa Libertadores da América. Se vencer os dois confrontos, vai disputar a terceira fase em busca da vaga na fase de grupos da competição.

Globo vai transmitir o jogo do Galo hoje?

A Globo não vai passar o jogo do Galo e Carabobo nesta quarta, pela segunda fase da Libertadores. A partida de ida tem transmissão apenas na TV por assinatura, no streaming e também no GE de graça.

A Rede Globo não vai transmitir nenhum jogo de futebol nesta quarta-feira, 22 de fevereiro. Segunda a programação disponível no site oficial, a emissora exibe o capítulo inédito da novela Travessia, depois Big Brother Brasil 23 e aí o Cinema Do Líder com o filme "Queen & Slim - Os Perseguidos".

O canal 'driblou' o SBT e comprou os direitos de transmissão da Libertadores para a temporada, mas decidiu não transmitir o jogo do Galo na Libertadores hoje, exibindo somente na plataforma de streaming e no GE ao vivo e de graça para os torcedores.

O torcedor terá que sintonizar o site de notícias para curtir as emoções do Atlético Mineiro na fase preliminar da competição. Além da Libertadores, a Rede Globo também possui os direitos do estaduais como Catarinense, Mineiro e Gaúcho, além do Brasileirão, Copa do Brasil e torneios internacionais como a Copa do Mundo Feminina e o Mundial de Clubes.

Onde assistir o jogo do Galo hoje?

O jogo do Galo hoje na fase preliminar da Libertadores será transmitido na ESPN, Star Plus, GloboPlay e site do GE ao vivo para todo o Brasil.

Na TV paga, a ESPN é a responsável por exibir as emoções do Atlético em campo nesta quarta, para todos os estados do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, por isso o torcedor precisa ter o canal em sua programação para assistir.

Outra opção é o Star+, serviço de streaming para assinantes. Só quem é membro da plataforma pode acompanhar a partida na Libertadores pelo aplicativo do celular, tablet, smartv e videogames.

Mas como a Globo não vai exibir o jogo do Galo na TV hoje, a emissora disponibilizou a transmissão gratuita através do GloboPlay e também no GE. Basta sintonizar o site, se cadastrar na Conta Globo e aí acompanhar a decisão no torneio.

Segunda fase da Libertadores

Atlético Mineiro e Fortaleza disputam a segunda etapa da fase preliminar na Copa Libertadores da América. Os dois brasileiros precisam da vitória a qualquer custo para consequentemente garantirem a vaga na fase de grupos.

A fase preliminar da Libertadores tem três fases: primeira, segunda e terceira. Seis times jogam a primeira, enquanto os três classificados avançam para a segunda e se juntam as outras 13 participantes.

Os vencedores vão para a terceira e última fase preliminar da Libertadores. Os quatro ganhadores vão para a fase de grupos da Libertadores, integrando o sorteio no dia 22 de março.

Todos os jogos da fase preliminar são disputados em ida e volta. Não tem gol fora de casa, o que significa que o empate na soma dos placares leva a briga por pênaltis.

