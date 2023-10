Jogo do Palmeiras feminino: horário da Libertadores hoje - 11/10

Letícia Ferreira é do time do Palmeiras - Foto: Reprodução/Paloma Cassiano/Palmeiras

Já classificados para a próxima fase da Libertadores feminina, Atlético Nacional e Palmeiras disputarão apenas a liderança do grupo A nesta quarta-feira, 11 de outubro, pela terceira rodada. O jogo do Palmeiras feminino vai ser no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, com transmissão a partir das 17h (de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Palmeiras feminino na Libertadores

Os canais Sportv e Bandsports, na TV paga, o streaming Pluto TV e o canal GOAT no Youtube vão transmitir a partida entre Palmeiras e Atlético Nacional na Libertadores ao vivo, às 17h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora aberta vai exibir o confronto nesta quarta-feira.

Com seis pontos cada, Palmeiras e Atlético venceram os jogos que disputaram na fase de grupos da Libertadores até aqui, portanto já estão classificados para as quartas de final. O duelo na véspera de feriado será para determinar quem assume a liderança do grupo.

Qual é a escalação do Palmeiras x Atlético Nacional hoje?

O treinador Ricardo Belli, do Palmeiras, terá o elenco completo enquanto Jorge Mario Barreneche Ospina deve utilizar todas as titulares para buscar a liderança do grupo.

Palmeiras: Amanda Carolina; Bruna, Poliana, Flávia Caroline; Andressinha, Katrine, Camila, Laís Estevam; Amanda, Bia e Adailma.

Atlético Nacional: Córdoba; Minota, Barón, Espitaleta, Liz Osorio; Yoreli Rincón, Joselyn Cabrera, Montoya; Gonzalez, Restrepo e Bedoya.

Como funciona a Libertadores feminina?

Organizada pela Conmebol, a Libertadores no futebol feminino reúne 16 equipes da América do Sul. Com exceção do Palmeiras, atual campeão do torneio, cada um dos elencos conquistou a sua vaga através do campeonato nacional. O campeonato é dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória.

Na primeira fase, as 16 equipes são divididas em quatro grupos de quatro, onde jogam entre si por turno único, isto é, se enfrentam apenas uma vez formando três rodadas. Sob o sistema de pontos corridos, a vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase, também chamada de mata-mata. As quartas de final, disputadas em partida única, seguem o cruzamento olímpico, onde: 1º do grupo A joga contra o 2º B, o 1ºC enfrenta o 2º D e assim sucessivamente.

Os vencedores seguem para a semifinal, também jogado em partida única, com disputa para terceiro lugar e a final.

Próximos jogos do Palmeiras feminino

Após o embate contra o Atlético Nacional na Libertadores, o Palmeiras feminino se concentra para disputar a tão sonhada semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Vão ser dois confrontos, um na casa do Timão e o outro no Verdão, onde quem somar mais gols avança para a final do futebol feminino.

Neste momento da temporada, o Palmeiras feminino só joga a Libertadores e a semifinal do Paulista.

Palmeiras x Corinthians (ida)

Domingo, 05/11 com horário a confirmar

Local: a confirmar

Corinthians x Palmeiras (volta)

Domingo, 12/11 com horário a confirmar

Local: a confirmar

