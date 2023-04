Onde vai passar Monagas x Boca Juniors ao vivo hoje na Libertadores - 06/04

Seis vezes campeão, o Boca Juniors estreia nesta quinta-feira na Libertadores 2023 contra o Monagas, no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. O jogo do Monagas x Boca Juniors tem início às 21h (horário de Brasília) na primeira rodada do grupo F.

Este é apenas o primeiro jogo da fase de grupos, por isso nenhum dos dois será eliminado em caso de derrota.

VEJA TAMBÉM: onde vai passar Atlético MG x Libertad

Transmissão Monagas x Boca Juniors ao vivo hoje

O jogo do Monagas x Boca Juniors hoje será transmitido no Paramount+, streaming por assinatura para qualquer lugar do Brasil, enquanto nenhum canal de TV vai passar.

Com narração de Raony Pacheco e comentários de Jorge Nicola, a plataforma de streaming exibe a partida nesta quinta-feira.

O Paramount Plus é a nova opção do torcedor brasileiro para assistir os jogos da Libertadores este ano. A plataforma obteve os direitos de transmissão do torneio e agora pode exibir diferentes embates entre as rodadas.

Por R$ 19,90 por mês, o catálogo de filmes, séries e futebol ao vivo está aberto.

Grupo F da Libertadores

Além do Boca Juniors (Argentina) e Monagas (Venezuela), o grupo F da Copa Libertadores da América também conta com a participação do Deportivo Pereira(Colômbia) e Colo Colo (Chile).

O sorteio da Conmebol, realizado em 27 de março, definiu os oito grupos da primeira fase. A competição é jogada por seis rodadas no formato de pontos corridos, onde cada time joga seis vezes, três dentro de casa e três fora.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, onde um novo sorteio vai escolher os confrontos

1 Boca Juniors - 0 pontos

2 Colo Colo - 0 pontos

3 Deportivo Pereira - 0 pontos

4 Monagas - 0 pontos

Quem é o técnico do Boca?

A situação do Boca Juniors preocupa os fanáticos torcedores. No fim de março, o clube demitiu o treinador Hugo Ibarra, substituto de Sebastián Battaglia.

Para o duelo desta quinta-feira, o Boca Juniors terá como treinador o interino Mariano Herron. No Campeonato Argentino, o clube de Buenos Aires ocupa a oitava posição com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

O Boca ainda não anunciou o novo treinador para a temporada, mas até mesmo o nome de Tite, ex-comandante da Seleção Brasileira, apareceu no radar do clube, segundo informações do portal TNT Sports.

Quantas vezes o Boca Juniors foi campeão da Libertadores?

O Boca Juniors levantou a taça da Libertadores em seis oportunidades, ocupando a segunda colocação no ranking de maiores campeões do torneio continental.

O primeiro título veio em 1977, quando derrotou o Cruzeiro na final. No ano seguinte, 1978, novamente ganhou a competição mas ao vencer Deportivo Cali.

Em 2000 superou o Palmeiras e, em 2001, o Cruz Azul. No ano de 2003 novamente o Boca conquistou o passaporte até a final, onde venceu o Santos. Por fim, em 2007 foi a última vez que levantou a taça da Libertadores, quando ganhou do Grêmio nos dois jogos.

