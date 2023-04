Saiba como assistir ao jogo do Galo hoje na Libertadores. Foto: Reprodução Bruno Sousa / Atlético

Quem vai transmitir o jogo do Galo hoje na Libertadores (06/04)

O Atlético Mineiro estreia nesta quinta-feira, 6 de abril, na Copa Libertadores da América. O compromisso é válido pela primeira rodada do grupo G contra o Libertad, sem poder deixar escapar os pontos em casa. O jogo do Galo vai ser no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19h (horário de Brasília).

Também estão no grupo G as equipes Athletico PR e Alianza Lima.

Qual canal vai transmitir o jogo do Galo hoje?

A ESPN transmite a estreia do jogo do Galo hoje na TV paga ao vivo para todos os estados do Brasil. O serviço de streaming Star Plus também é responsável por passar a primeira rodada da Libertadores.

Além de acompanhar o Atlético Mineiro no estádio, o torcedor tem a opção de assistir o jogo do Galo na Libertadores pela televisão e na internet. Quem tem o canal pago ESPN na programação só precisa sintonizar e torcer por seu clube do coração.

Caso contrário, dá para assistir no computador (www.starplus.com) ou no aplicativo para celular, tablets, consoles, videogames e smartv pelo Star Plus, serviço de streaming por assinatura da ESPN.

Escalações de Atlético MG x Libertad

A principal baixa para o técnico Eduardo Coudet, do Atlético, é Hulk. O atacante cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo na fase preliminar da Libertadores. Pavón é outro atleta do Galo que estará fora do plantel nesta quinta,

Para Daniel Garnero, comandante do Libertad, não há novas baixas no elenco.

Atlético MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô; Otávio, Zaracho, Patrick, Pedrinho; Vargas e Paulinho.

Libertad: Martín Silva; Matías David Espinoza, Barboza, Cardozo, Piris; Villalba, Sanabria Brítez, Campuzano, Gómez; González Medina e Cardozo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Premiação da fase de grupos

Este ano, a Conmebol decidiu aumentar a premiação entre cada uma das etapas na Libertadores. Na fase de grupos, a primeira fase da competição, o valor fixo é de R$ 15,1 milhões na cotação atual.

Cada vitória dos times, no entanto, paga o bônus de R$ 1,5 milhão. Isso significa que cada triunfo conquistado dentro ou fora de casa é importante não apenas para garantir a classificação até as oitavas de final, como também para trazer mais dinheiro para o caixa.

Esse valor pode ser utilizado para contratações ou até pagamentos de melhorias no estádio ou no próprio clube.

Jogos do Atlético MG na Libertadores

O Atlético Mineiro dá o pontapé inicial na Libertadores 2023 nesta quinta-feira. O elenco tem grandes adversários pela frente, como o Alianza Lima, Athletico PR e o próprio Libertad.

Os torcedores do Galo devem se programar para acompanharem todos os confrontos.

Atlético MG x Libertad - 1ª Rodada

Quinta-feira, 06/04 às 19h

Athletico PR x Atlético MG - 2ª rodada

Terça-feira, 18/04 às 21h

Atlético MG x Alianza Lima - 3ª rodada

Quarta-feira, 03/05 às 21h30

Atlético MG x Athletico PR - 4ª rodada

Terça-feira, 23/05 às 19h

Alianza Lima x Atlético MG - 5ª rodada

Terça-feira, 06/06 às 21h

Libertad x Atlético MG - 6ª rodada

Terça-feira, 27/06 às 19h

