Veja como assistir de graça na Globoplay o jogo do Galo da Libertadores 2023

Além da ESPN e Star Plus, o jogo do Galo hoje na Libertadores 2023 também vai passar no portal GE e no GloboPlay, ambos com sinal 100% gratuito para o público em todo o Brasil. A bola rola nesta quarta, 8, às 21h30, horário de Brasília.

Pelo confronto de ida na terceira fase preliminar da Libertadores, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Millonarios no Estádio El Campín, na Colômbia.

O jogo de volta entre Atlético e Millonarios será na quarta-feira, 15 de março, no Mineirão, no mesmo horário.

Jogo do Galo no site da Globo de graça

Para assistir ao jogo do Atlético-MG na Globoplay nesta terça é necessário fazer um cadastro no site do streaming, que também não é cobrado. Depois, é só escolher se vai assistir pelo celular, TV ou computador.

1. O primeiro passo é fazer o seu cadastro na Conta Globo, através do próprio site do GE ou GloboPlay. Clique em "cadastre-se", escrito em azul próximo de "entrar".

2. Insira o seu nome completo, email, senha e data de nascimento. Se você já é cadastrado, é só digitar o email e a senha de usuário ou até mesmo logar com a conta do Facebook, Google ou Apple.

3. Depois de se cadastrar, clique na caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" para concluir o acesso.

Jogos de futebol da semana

Quarta-feira, 8 de março

19h – Camboriú/SC x Bahia (Copa do Brasil)

Transmissão: sportv e Premiere

21h30 – Tombense/MG x Retrô/PE (Copa do Brasil)

Transmissão: sportv e Premiere

21h30 – Millonarios/COL x Atlético-MG (Copa Libertadores)

Transmissão: Globoplay e ge

Quinta-feira, 9 de março

19h – Náutico x Vila Nova/GO (Copa do Brasil)

Transmissão: sportv e Premiere

21h30 – Santos x Iguatu/CE (Copa do Brasil)

Transmissão: sportv e Premiere

Sexta-feira, 10 de março

20h – Internacional x Corinthians (Campeonato Brasileiro Sub-20)

Transmissão: sportv

20h – Guarani x Portuguesa (Campeonato Paulista – Taça Indepedência)

Transmissão: Premiere

