Bayern de Munique x RB Salzburg: onde assistir ao jogo da Champions

Bayern de Munique e RB Salzburg se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, na Allianz Arena. Se vencer, os alemães avançam para a próxima fase da competição. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Com nove pontos e líder do grupo A, o atual campeão mantém 100% de aproveitamento, com três vitorias, marcando doze gols até o momento na temporada. Para a equipe austríaca, com um único ponto, a briga fica pelo terceiro lugar, com a vaga para a Liga Europa.

Bayern de Munique x RB Salzburg: onde assistir?

A partida entre Bayern de Munique x RB Salzburg tem transmissão ao vivo do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Pelo grupo A, o Bayern de Munique está em primeiro lugar, com nove pontos. Além disso, venceu todos os três jogos. Se ganhar hoje, está classificado para as oitavas como o líder.

No Campeonato Alemão, o time de Munique é líder, com dezenove pontos, um a mais que o vice, o Dortmund. Entretanto, no último fim de semana, ficou no empate com o Bremen em 1 a 1.

Por outro lado, os austríacos ainda não venceram na Champions, com um ponto, ou seja, um empate e duas derrotas. Todavia, caso vença, vai para quatro pontos, brigando pela terceira posição. Contudo, o Salzburg precisa torcer por uma vitória do Atlético de Madrid contra o Lokomotiv.

Pelo Campeonato Austríaco está na liderança, com dezenove pontos.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x RB Salzburg

Para o time da casa, Flick não terá Tolisso, Bouna Sarr, Niklas Süle, Kimmich e Davies, informou o site oficial do Bayern. Já Hernandez é dúvida, depois de se machucar no jogo do Alemão no final de semana.

Provável Bayern: Neuer; Alaba(Hernandez), Pavard, Boateng, Martinez; Sané, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Enquanto isso, os visitantes vão para o confronto sem Antoine Bernede, Daka e Okugawa, todos lesionados.

Provável RB Salzburg: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Camara, Junuzovic; Mwepu, Berisha; Szoboszlai, Koita.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além do confronto entre Bayern de Munique x RB Salzburg, outros sete jogos acontecem nesta terça.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Olympiacos x Manchester City – 14h55 – Canal TNT e Facebook Esporte Interativo

Borussia Monchengladbach x Shakhtar Donetsk – 14h55 – Canal Space

Olympique x Porto – 17h – EI Plus

Liverpool x Atalanta – 17h – TNT

Inter de Milão x Real Madrid- 17h – Facebook Esporte Interativo

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou – 17h – Canal Space

Ajax x Midtjylland – 17h – EI Plus