Dínamo de Kiev x Barcelona (24/11): onde assistir ao jogo da Champions

O Barcelona visita nesta terça-feira (24), às 17h, o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, pela quarta rodada do grupo G na Champions League, no Estádio Olímpico de Kiev. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Depois de perder para o Atlético de Madrid no Espanhol, o time catalão vem com toda disposição para vencer no torneio internacional e, assim, encaminhar a vaga para as oitavas da competição. O Barça ocupa a ponta do grupo, com nove pontos, três a mais que a Juventus, vice.

Dínamo de Kiev x Barcelona: onde assistir?

A partida entre Dínamo de Kiev e Barcelona tem transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Com nove pontos, o Barça é o líder invicto do grupo G. Em segundo lugar, aparece a Juventus, com seis. O Dínamo vem em terceiro, com apenas um ponto, assim como Ferencváros.

Com a vitoria dos espanhóis, a classificação fica praticamente encaminhada. Se o time italiano perder, é melhor para o Barcelona. No Campeonato Espanhol, ocupa a 13ª posição, com onze pontos. Entretanto, possui dois jogos a menos.

Por outro lado, o Dínamo é líder do Campeonato Ucraiano, com vinte e três pontos, uma vantagem de três para o vice-líder Shakhtar.

Possíveis escalações de Dínamo de Kiev x Barcelona

Na partida de ida, a equipe ucraniana teve um surto de covid-19, deixando nove jogadores fora do duelo. Desta vez, os desfalques são menores.

Tymchyk, Nazariy Rusyn e Kostevych estão lesionado e por isso não jogam. É esperado que o técnico Lavrynenko repita a escalação do jogo contra o Inhulets, no Ucraniano.

Provável Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev; Shaparenko, Buyalskyi, Pena, Harmash; Supriaha

Do lado dos visitantes, muitas surpresas. Em entrevista coletiva, o técnico Ronald Koeman afirmou que Lionel Messi e de Jong não foram relacionados para o confronto. Além disso, peças importantes estão indisponíveis.

Busquets, Araújo, Umtiti e Ansu Fati, que segue se recuperando depois de lesionar o menisco em partida contra o Betis, estão fora. De acordo com o site oficial do time catalão, Piqué e Sergi Roberto se machucaram no clássico do fim de semana e também não entram em campo.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Pjanic, Alena, Pedri; Trincao (Dembele), Coutinho; Griezmann.

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além do confronto entre Dínamo de Kiev x Barcelona, outros sete jogos acontecem nesta terça.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Rennes x Chelsea – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Sevilla – 14h55 – Canal Space

Lazio x Zenit – 17h – EI Plus

Borussia Dortmund x Club Brugge – 17h – EI Plus

PSG x RB Leipzig – 17h – TNT

Juventus x Ferencváros – 17h – Facebook Esporte Interativo

Manchester United x Istanbul Basaksehir – 17h – Canal Space