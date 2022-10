Jogo do Manchester City hoje onde vai passar e horário Champions (5/10)

Com Haaland em campo, o jogo do Manchester City hoje, quarta-feira, vai ser contra o Copenhagen, às 16h (Horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo G na Champions League, no Etihad Stadium. Enquanto um tenta permanecer na liderança, o outro busca a primeira vitória na competição. Por isso, saiba onde assistir ao vivo.

Veja onde assistir jogo do Manchester City hoje x Copenhagen

O jogo do Manchester City hoje vai passar no streaming HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do Manchester pelo HBO Max, serviço de streaming por assinatura. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador através do navegador ou smartv, se o aparelho por compatível

Por dois pacotes diferentes, em R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem acesso à programação de futebol, séries, filmes e canais de entretenimento.

Informações do jogo do Manchester City x Copenhagen hoje:

Data: 05/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Donatas Rumsas

Local: Etihad Stadium

Onde assistir jogo do Manchester City hoje: HBO Max

Escalação do jogo do Manchester City hoje

Com duas vitórias na fase de grupos, o Manchester City é o líder com 6 pontos até aqui. Se vencer nesta quarta-feira, garante a máxima vantagem perante os adversários para continuar na liderança e, até as próximas rodadas, se garantir na fase seguinte da Champions League. No Campeonato Inglês o time aparece na segunda posição com 20 pontos.

O técnico Guardiola não poderá contar com Phillips, Stones e Walker, lesionados.

Escalação do Manchester City: Ederson; João Cancelo, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; De Bruyne, Gündoğan, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland e Foden.

O Copenhagen, por outro lado, tem apenas 1 ponto conquistado em duas rodadas disputadas. Na terceira posição do grupo com um empate e uma derrota, vê na partida desta quarta-feira a oportunidade de ser a zebra na rodada e dar a volta por cima em seu grupo para brigar na classificação.

Zeca, Amoo e Boilesen são os desfalques.

Escalação do Copenhagen: Ryan; Kristiansen, Khocholav, Vavro, Diks; Jóhannesson, Lerager, Stamenic; Daramy, Conelius e Claesson.

Tem jogos da Champions hoje?

Oito partidas serão realizadas nesta quarta-feira, 5 de outubro, pela terceira rodada da fase de grupos na Champions League.

Confira quais são elas e onde assistir ao vivo.

13h45: RB Salzburg x Dínamo Zagreb (Space e HBO Max)

13h45: RB Leipzig x Celtic (TNT e HBO Max)

16h: Chelsea x Milan (Space e HBO Max)

16h: Real Madrid x Shakhtar Donetsk (HBO Max)

16h: Manchester City x Copenhagen (HBO Max)

16h: Sevilla x Borussia Dortmund (HBO Max)

16h: Juventus x Maccabi Haifa (Space e HBO Max)

16h: Benfica x PSG (TNT e HBO Max)

