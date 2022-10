Champions apresenta o jogo do Real Madrid hoje x RB Leipzig ao vivo

Com vaga garantido nas oitavas de final, o Real Madrid visita o RB Leipzig nesta terça-feira, 25 de outubro, pela quinta rodada do grupo F na Liga dos Campeões da UEFA. O jogo do Real Madrid hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília) na Red Bull Arena Leipzig. Quer saber como assistir? Confira todos os detalhes no texto.

Que horas é o jogo do Real Madrid hoje na Champions

O jogo do Real Madrid hoje começa às QUATRO DA TARDE, horário de Brasília, com transmissão do canal Space e HBO Max para todo o Brasil ao vivo na rodada da Champions.

Ao lado da TNT, o canal Space tem os direitos de transmissão da competição de futebol. Para assistir é só ligar o televisor na emissora da TV fechada pela Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro.

Para quem não é assinante da TV paga dá para assistir no HBO Max, plataforma de streaming. Você pode entrar pelo aplicativo do celular, Android ou iOS, ou tablet, computador e smartv.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig, na Alemanha

TV: Space

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Arbitragem: Daniele Orsato

Relembre como foi o jogo de ida na Champions.



Como vem RB Leipzig e Real Madrid no jogo de hoje?

O Leipzig vem de empate com o Augsburg na rodada do fim de semana pelo Campeonato Alemão. Com o resultado, o elenco ocupa a oitava posição, longe da parte de cima. Na Champions o clube busca a classificação para as oitavas de final. Em segundo lugar com 6 pontos contabiliza duas vitórias e duas derrotas, precisa vencer o jogo e o Shakhtar perder para se garantir nas oitavas.

Do outro lado, o Real Madrid já está classificado para as oitavas de final e por isso apenas cumpre tabela nesta terça-feira em busca da permanência na liderança do grupo F, com 10 pontos em três vitórias e um empate. Pelo Campeonato Espanhol os merengues são líderes com 31 pontos após ganharem do Sevilla no fim de semana.

Escalações:

Provável escalação do RB Leizpg: Blaswich; Raum, Gvardiol, Orbán, Simakan; Schlager, Haidara, Werner, Nkunku, Szoboszslai e André Silva.

Provável escalação da Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Vini Jr. e Hazard.

Os alemães não devem contar com Laimer, Klostermann e Gulacsi.

O técnico Ancelotti ainda não pode contar com Ceballos. Porém, a lista de convocação para o jogo desta terça-feira não tem Benzema, Modric e Valverde.

Quando será o sorteio das oitavas de final da Champions?

O sorteio das oitavas da Champions está marcado para 7 de novembro, segunda-feira, com horário a ser confirmado diretamente de Nyon, na Suíça.

A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como elencos que disputaram no mesmo grupo pela primeira fase. Os times que terminaram em primeiro lugar garantem o mando de campo na partida de volta nas oitavas.

Já estão classificados para as oitavas de final as equipes de Bayern de Munique, Club Brugge, Manchester City, Napoli e Real Madrid. Pela quinta rodada mais doze times poderão confirmar o seu espaço no mata-mata da Champions.

O sorteio da Champions será transmitido no canal da TNT, na TV fechada, além da transmissão no HBO Max e no canal do SBT Sports no Youtube totalmente gratuito para o público.

