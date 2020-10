Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique: saiba como assistir aos jogos da Champions League

O Bayern de Munique, atual campeão, visita nesta terça-feira (27), às 14h55, o Lokomotiv Moscou, na Rússia, pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

Depois de estrear na competição com goleada sob o Atlético de Madrid, a equipe alemã vai em busca do segundo triunfo para seguir na liderança do grupo A.

Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique: onde assistir?

O jogo tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 14h55 (Horário de Brasília).

Ademais, você também pode acompanhar a partida no Facebook do Esporte Interativo e na plataforma do EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Pelo campeonato alemão, o Bayern ocupa a 2ª posição, com doze pontos. Dessa forma, contabiliza quatro vitórias e uma derrota.

Enquanto isso, pelo grupo A na Champions, começou com o pé direito na semana passada, principalmente por golear o Atlético de Madrid em casa. Assim, os bávaros estão na liderança, com três pontos, e pretendem continuar assim.

Por outro lado, no campeonato russo, o Lokomotiv está em 4º, com vinte e um pontos. Então, são seis vitórias, três empates e três derrotas.

Pelo grupo da Champions League, é o vice e acumula apenas um ponto, já que empatou contra o Salzburg na última quarta-feira (21).

Possíveis escalações entre Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique

Hansi Flick, treinador do Bayern, espera ter o craque Sané no time titular já que se recuperou de lesão.

Contudo, a novidade fica por conta do esperado retorno de Gnabry.

Segundo informação do site oficial do Bayern, após ficar em isolamento depois de um teste positivo para covid-19 na semana passada, novos exames realizados esta semana mostraram o resultado negativo, assim, liberado para entrar em campo.

Davies e Nianzou seguem fora por lesão.

Provável Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Coman, T. Müller, Leroy Sané; Lewandowski

Já Marko Nikolić, técnico do Lokomotiv, confirmou em entrevista ao site oficial do clube que Ignatiev e Rajkovic estão disponíveis para jogar.

Provável Lokomotiv: Guilherme; Ignatiev, Murilo, Corluka, Rybus; Krychowiak, Kulikov; Zhemaletdinov, Miranchuk; Smolov; Eder

Outros jogos da Champions League desta terça-feira

Ao todo, a bola rola em oito partidas nesta terça-feira (27), com início às 14h55 e 17h.

Confira onde assistir cada uma delas.

Grupo A

Atlético de Madrid x RB Salzburg – 17h – Space

Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique – 14h55 – TNT / Facebook Esporte Interativo

Grupo B

Shakhtar Donetsk x Internazionale – 14h55 – Space

Borussia Mönchengladbach x Real Madrid – 17h – TNT

Grupo C

Porto x Olympiacos – 17h – EI Plus

Olympique de Marselha x Manchester City – 17h – Facebook Esporte Interativo

Grupo D

Atalanta x Ajax – 17h – EI Plus

Liverpool x Midtjylland – Facebook Esporte Interativo