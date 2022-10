Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje na Champions (11/10)

Líder do grupo F com vantagem, o Real Madrid enfrenta o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira, 11 de outubro, na Pepsi Arena, pela quarta rodada da Champions League. Com início às 16h (horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo.

O elenco espanhol se mantém na liderança do grupo com nove pontos.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), para assinantes de todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, a partida entre Shakhtar e Real Madrid será exibida somente no serviço de streaming do HBO, disponível para assinantes com exclusividade.

Por pacotes entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo de todos os jogos da Champions League na temporada, além de filmes, séries, desenhos e programação de entretenimento. A plataforma pode ser acessada pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Pepsi Arena, em Varsóvia, Polônia.

Onde assistir: HBO Max

Arbitragem: Orel Grinfeeld

VAR: Marco Di Bello

Como estão as equipes Shakhtar Donetsk x Real Madrid?

Jogando em casa, o Shakhtar vai buscar confiança para garantir os três pontos nesta terça-feira e quem sabe brigar pela liderança do grupo F na Liga dos Campeões até o fim da competição. O elenco ucraniano está em segundo lugar com 4 pontos, conquistados em uma vitória, um empate e uma derrota. Mesmo se vencer hoje, não destrona o Real da ponta da tabela.

Do outro lado, o Real Madrid se mantém com 100% com três vitórias na competição até aqui. Com 9 pontos, é o líder do grupo e, se levar para casa os três pontos nesta terça-feira, fica ainda mais próximo de se classificar de maneira antecipada até as oitavas de final da Champions. No Campeonato Espanhol, é o vice-líder com 22 pontos.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Bondar, Matviienko, Mykhailichenko; Stepanenko, Shved; Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov .

Provável escalação do Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni; Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius .

Programação de jogos da Champions hoje

Além do embate entre Shakhtar Donetsk e Real Madrid, outras sete partidas serão realizadas nesta terça-feira, 11 de outubro, pela quarta rodada da Liga dos Campeões na fase de grupos.

Pelo grupo H, as equipes de PSG e Benfica disputam a liderança, enquanto Milan e Chelsea se enfrentam novamente. Por isso, confira onde assistir os jogos de hoje ao vivo.

13h45 – Maccabi Haifa x Juventus (Space e HBO Max)

13h45 – Copenhague x Manchester City (TNT e HBO Max)

16h – PSG x Benfica (SBT, TNT e HBO Max)

16h – Dínamo de Zagreb x RB Salzburg (HBO Max)

16h – Borussia Dortmund x Sevilla (HBO Max)

16h – Milan x Chelsea (Space e HBO Max)

16h – Shakhtar Donetsk x Real Madrid (HBO Max)

16h – Celtic x RB Salzburg (HBO Max)

Leia também: Quem é o presidente do Real Madrid? Conheça Florentino Pérez