Quais são os jogos da Champions hoje e onde assistir ao vivo – 11/10

A Liga dos Campeões retorna nesta terça-feira, 11 de outubro, com oito confrontos pela quarta rodada na fase de grupos. Enquanto brigam pela classificação até as oitavas de final, todas as disputas têm transmissão ao vivo na televisão e online. Confira todos os jogos da Champions hoje e a classificação completa.

Programação dos jogos da Champions hoje

São oito os jogos da Champions hoje, terça-feira em 11 de outubro, pela quarta rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões, em horários alternados.

O destaque fica para o encontro de Milan e Chelsea, enquanto Paris Saint-Germain e Benfica disputam a liderança do grupo H na competição. Já a Juventus corre contra o tempo ao enfrentar o Maccabi Haifa enquanto mede forças com os adversários no grupo.

Confira a programação dos jogos da Champions hoje.

13h45 – Maccabi Haifa x Juventus (Space e HBO Max)

13h45 – Copenhague x Manchester City (TNT e HBO Max)

16h – PSG x Benfica (SBT, TNT e HBO Max)

16h – Borussia Dortmund x Sevilla (HBO Max)

16h – Dínamo x RB Salzburg (HBO Max)

16h – Milan x Chelsea (Space e HBO Max)

16h – Celtic x RB Leipzig (HBO Max)

16h – Shakhtar Donetsk x Real Madrid (HBO Max)

Quando vai ser as oitavas de final da Champions?

De acordo com o calendário da UEFA, as oitavas de final estão marcadas para 14 de fevereiro de 2023. Apenas dezesseis equipes disputarão a primeira fase do mata-mata na Champions League na temporada.

Os confrontos são definidos por sorteio realizado pela UEFA. Nesta fase, equipes do mesmo país não podem se enfrentar, ou seja, não existe a possibilidade de clássicos. O sorteio das oitavas está agendado para 7 de novembro, antes do início da Copa do Mundo.

O sorteio será o último ato do torneio de futebol na temporada. A partir daí, os confrontos das oitavas serão retomados apenas no próximo ano.

Oitavas de final da Champions League 2022/23

Dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e 7, 8, 14 e 15 de março de 202

Classificação da Champions League 2022 atualizada

No total, trinta e duas equipes disputam a fase de grupos da Champions League em 2022/23. Divididas em oito grupos de quatro, jogam por seis rodadas em dois turnos entre pontos corridos.

Ao fim da primeira rodada, os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas de final, enquanto o terceiro lugar segue para os playoffs da Liga Europa.

GRUPO A

1 Napoli – 9 pontos

2 Liverpool – 6 pontos

3 Ajax – 3 pontos

4 Rangers – 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge – 9 pontos

2 Porto – 3 pontos

3 Bayer Leverkusen – 3 pontos

4 Atlético de Madrid – 3 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique – 9 pontos

2 Inter de Milão – 6 pontos

3 Barcelona – 3 pontos

4 Plzen – 0 pontos

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 4 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 4 pontos

4 Olympique – 3 pontos

GRUPO E

1 RB Salzburg – 5 pontos

2 Chelsea – 4 pontos

3 Milan – 4 pontos

4 Dínamo – 3 pontos

GRUPO F

1 Real Madrid – 9 pontos

2 Shakhtar – 4 pontos

3 RB Leipzig – 3 pontos

4 Celtic – 1 ponto

GRUPO G

1 Manchester City – 9 pontos

2 Borussia Dortmund – 6 pontos

3 Sevilla – 1 ponto

4 Copenhague – 1 ponto

GRUPO H

1 PSG – 7 pontos

2 Benfica – 7 pontos

3 Juventus – 3 pontos

4 Maccabi Haifa – 0 pontos

