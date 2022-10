Onde vai passar jogo do Chelsea x Milan hoje na Champions (05/10)

Nesta quarta-feira, o Chelsea busca a primeira vitória na Champions diante do Milan, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela terceira rodada do grupo E na competição. Saiba onde vai passar jogo do Chelsea x Milan hoje ao vivo para todo o país.

Onde vai passar jogo do Chelsea x Milan hoje

O jogo entre Chelsea e Milan hoje vai passar no Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com exclusividade, o canal do Space exibe todas as emoções da terceira rodada da Champions nesta quarta-feira, disponível somente na TV fechada para assinantes. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora para obter a emissora.

Outra opção é assistir no HBO Max, serviço de streaming com filmes, séries e canais de entretenimento e futebol. Por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, a plataforma está disponível no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Informações do jogo do Chelsea x Milan hoje:

Data: 04/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie

Local: Stamford Bridge, em Londres

Onde assistir jogo de hoje: Space e HBO Max

Últimos jogos de Chelsea x Milan

Milan 1 x 1 Chelsea

Chelsea 0 x 0 Milan

Como vem as equipes de Chelsea x Milan hoje?

Com apenas um ponto conquistado até aqui, o Chelsea entra em campo nesta quarta-feira na busca pela primeira vitória na Champions League. Lanterna do grupo E, o grupo comandado pelo técnico Graham Potter deverá escalar com 100% do seu elenco. Se vencer, poderá empatar com os adversários. No Campeonato Inglês ocupa a quinta posição com 13 pontos.

Nesta quarta-feira, Kanté e Mendy seguem lesionados e indisponíveis.

Escalação do Chelsea: Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Loftus-Cheek, Kovačić; Havertz, Mount; Sterling e Aubameyang.

Líder do grupo com 4 pontos, o Milan contabiliza uma vitória e um empate até aqui na Liga dos Campeões. Se vencer nesta quarta-feira, os italianos garantem maior vantagem na liderança com a busca ao favoritismo até as oitavas de final. No Campeonato Italiano, o atual campeão segue em quinto lugar com 17 pontos.

O técnico Stefano Pioli tem desfalques importantes em seu elenco. Começando com Ibrahimovic, astro sueco em lesão de longa data, além de Calabria, Kjær, Florenzi, Maignan, Saelemaekers e Hernández.

Escalação do Milan: Tataruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunić, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

Classificação da Champions League na fase de grupos

Trinta e duas equipes disputam a Liga dos Campeões, divididas em oito grupos de oito na primeira fase. Somente os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão para a Liga da Europa na temporada.

GRUPO A

1 Napoli – 9 pontos

2 Liverpool – 6 pontos

3 Ajax – 3 pontos

4 Rangers – 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge – 9 pontos

2 Porto – 3 pontos

3 Bayer Leverkusen – 3 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique – 9 pontos

2 Inter de Milão – 6 pontos

3 Barcelona – 3 pontos

4 Viktoria Plzen – 0 pontos

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 4 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 3 pontos

4 Olympique – 3 pontos

GRUPO E

1 Milan – 4 pontos

2 Dínamo – 3 pontos

3 RB Salzburg – 2 pontos

4 Chelseea – 1 ponto

GRUPO F

1 Real Madrid – 6 pontos

2 Shakhtar – 4 pontos

3 Celtic – 1 ponto

4 RB Leipzig – 0 pontos

GRUPO G

1 Manchester City – 6 pontos

2 Borussia Dortmund – 3 pontos

3 Copenhague – 1 ponto

4 Sevilla – 1 ponto

GRUPO H

1 PSG – 6 pontos

2 Benfica – 6 pontos

3 Juventus – 0 pontos

4 Maccabi Haifa – 0 pontos

