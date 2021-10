Eintracht Frankfurt x Olympiacos: assistir, horário e escalações – 21/10

Disputando a liderança do grupo D, as equipes de Eintracht Frankfurt x Olympiacos se enfrentam nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada na Liga Europa no Deutsche Bank Park. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Eintracht Frankfurt x Olympiacos? O confronto entre Eintracht Frankfurt e Olympiacos terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, cidade de Frankfurt, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Eintracht Frankfurt x Olympiacos

Nenhuma das equipes possui novas baixas para o confronto de hoje, o que sugere uma partida equilibrada e sem favoritos para a vitória. Por isso, o torcedor deve acompanhar do começo ao fim todos os lances.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Hinteregger, Hasebe, N’Dicka; Sow, Kostic, Jakic, Chandler; Hauge, Lindstrom, Lammers

Kevin Trapp; Hinteregger, Hasebe, N’Dicka; Sow, Kostic, Jakic, Chandler; Hauge, Lindstrom, Lammers Olympiacos: Vaclik; Reabciuk, Cissé, Papastathopoulos, Lala; Camara, Bouchalakis; Onyekuru, Camara, Masouras; Tiquinho

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com 6 pontos e o aproveitamento em 100%, a equipe do Olympiacos segue em primeiro lugar pelo grupo D na Liga Europa. Dessa maneira, se quiser a permanência na liderança, precisa ganhar o jogo desta quinta-feira e, principalmetne, também nas próximas rodadas para que consiga a vantagem aos adversários.

Enquanto isso, o time do Eintracht Frankfurt vem logo atrás com 4 pontos, ou seja, promete dar o melhor futebol no confronto desta quinta para conquistar os três pontos e, por fim, chegar aos sete pontos para ultrapassar então o adversário grego na tabela de classificação.

