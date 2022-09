Jogo da Lazio hoje ao vivo onde vai passar, horário e escalação (15/09)

Pela segunda rodada do grupo F na Liga Europa, as equipes de Midtjylland e Lazio se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de setembro, às 13h45 (Horário de Brasília), na MCH Arena, em Herning. Quer saber onde assistir o jogo da Lazio hoje ao vivo? Confira todas as informações que você precisa saber no texto a seguir.

Integram o grupo F da Liga Europa também as equipes de Sturm e Feyenoord.

Onde vai passar jogo da Lazio hoje ao vivo

O jogo da Lazio hoje na Liga Europa terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, às 13h45 (Horário de Brasília). Além disso, também é possível assistir no Star +, serviço de streaming.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite ao vivo a partida nesta quinta-feira para todo o Brasil. No entanto, a emissora só pode ser encontrada em operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que prefere curtir o futebol online pelo celular, a opção é assistir através do Star +, plataforma de streaming, disponível também pelo tablet, computador ou até mesmo na smart TV, se o aparelho for de fato compatível.

O torcedor deve acessar o aplicativo com e-mail e a senha de usuário. Para tornar-se assinante, pode encontrar os pacotes entre valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês no site www.starplus.com.

Midtjylland x Lazio:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: MCH Arena, em Herning, na Dinamarca

Arbitragem: Nikola Dabanovic

VAR: Nejc Kajtazovic

Onde vai passar jogo da Lazio hoje: ESPN 2 e Star +

Midtjylland e Lazio: como vem as equipes?

Diante do Sturm, o elenco do Midtjylland estreou com derrota na primeira rodada da Liga Europa. Por isso, terá a partida desta quinta-feira como forma de mudar a sua estratégia de jogo na competição e quem sabe conquistar os três primeiros pontos.

No Campeonato Dinamarquês, vem na 8ª posição com 10 pontos. Para a partida de hoje, tem apenas Júnior e Pablo como desfalques.

Provável escalação do Midtjylland: Lossi; Dalsgaard, Andersson, Juninho, Dyhr; Olsson, Martínez, Evander; Sisto, Dreyer e Isaksen.

A equipe da Lazio, por outro lado, estreou com vitória diante do Feyenoord, na primeira rodada da fase de grupos na Liga Europa. Com os três pontos, subiu para a liderança do grupo e, dessa maneira, utilizará a vitória nesta quinta-feira para permanecer na primeira posição. Pelo Campeonato Italiano, enquanto isso, segue na 7ª posição com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e uma derrota.

Lazzari e Pedro são os principais desfalques do time italiano neste momento.

Provável escalação do Lazio: Provedel; Hysaj, Romagnoli, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Basic; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Midtjylland empatou em 1 a 1, fora de casa, com o Nordsjaelland, pela nona rodada do Campeonato Dinamarquês.

Também no domingo, a Lazio venceu o Verona por 2 a 0, dentro de casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram de Immobile e Luis Alberto.

Jogos da rodada na Liga Europa hoje

Quinze jogos da segunda rodada na Liga Europa serão realizados nesta quinta-feira, 15 de setembro, pela primeira fase da competição. O confronto entre Arsenal e PSV, no entanto, foi remarcado.

O destaque fica para o jogo entre Sheriff e Manchester United, além de Feyenoord e Sturm, assim como Braga x Union Berlin.

Por isso, se o torcedor não quer perder nenhum lance, confira todos os jogos de hoje na segunda rodada.

Quinta-feira – 13h45

Real Sociedad x Omonia – 13h45

Olympiacos x Freiburg – 13h45

Sheriff x Manchester United – 13h45

Feyenoord x Sturm – 13h45

Qarabag x Nantes – 13h45

Monaco x Ferencváros – 13h45

Trabzonspor x Estrela Vermelha – 13h45

Midtjylland x Lazio – 13h45

Quinta-feira – 16h

Rennes x Fenerbahce – 16h

Bodo/Glimt x Zurich – 16h

Roma x HJK – 16h

Dínamo de Kiev x AEK Larnaca – 16h

Braga x Union Berlin – 16h

Betis x Ludogorets – 16h

Union x Malmo – 16h

