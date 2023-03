Liga Europa 2023: qual canal vai passar jogo do Arsenal x Sporting hoje ao vivo (16/03)

Confira onde vai passar o jogo do Arsenal hoje. Foto: Reprodução Javier Gallegos by Pexels

Depois do empate no confronto da primeira mão, está tudo aberto no duelo entre Arsenal e Sporting nas oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, as equipes vão definir quem fica com a vaga. O jogo do Arsenal hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Direto da Inglaterra, os times vão duelar pela vitória. Lembrando que não tem gol fora de casa na Liga Europa.

Onde vai passar o jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal e Sporting hoje vai passar na TV Cultura, ESPN e Star Plus, às 17h, para todo o Brasil. O torcedor tem três opções para assistir ao jogo nesta quinta-feira.

É decisão importante para os clubes. No Brasil, o canal da TV Cultura vai exibir para todo o país ao vivo e de graça o embate da competição europeia. Marco De Vargas narra ao lado do comentarista Arnaldo Ribeiro.

Na TV fechada, só o canal ESPN é que possui os direitos de imagens da competição da UEFA. É preciso ter a emissora na programação para assistir ao conteúdo proposto.

Quem não tem a TV paga pode curtir no Star+, serviço de streaming da Disney. Assinantes podem encontrar a retransmissão no site e nos aplicativos entre dispositivos móveis e smartv, se o aparelho for compatível. Para se tornar membro da plataforma entre no site (www.starplus.com) e procure o melhor valor ao seu bolso.

Como foi o jogo de ida?

O embate entre Sporting e Arsenal deu o que falar na semana passada. Disputado em Lisboa, Portugal, no Estádio de Alvalade, as equipes terminaram em 2 a 2, sem vantagem.

Saliba, aos 22 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Arsenal. Doze minutos depois, Inácio empatou e recolocou os portugueses na partida. A primeira etapa seguiu bastante equilibrada até o intervalo. Já no segundo tempo João Paulo marcou o segundo gol do Sporting.

Para fechar o placar, Morita fez contra e, para a decepção dos portugueses, deixou tudo igual nas oitavas.

Qual o critério de desempate na Liga Europa?

Se a partida entre Arsenal e Sporting terminar empatada no tempo normal, a prorrogação será iniciada logo após o apito final do árbitro. Serão dois tempos de 15 minutos, onde o time que reverter o placar em seu favor avança na comeptição.

Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis vai decidir o vencedor. É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na Liga Europa, o critério de desempate foi retirado do regulamento pela UEFA.

Escalações de Arsenal x Sporting

Confira os destaques e os desfalques de cada elenco para o duelo desta quinta-feira.

ARSENAL:

O técnico Arteta deve poupar os titulares para o jogo do Arsenal contra o Crystal Palace na Premier League. Além disso, Elneny continua fora por lesão.

Goleiro: Turner

Defensores: Zinchnko, Kiwior, Saliba, Tomiyasu

Meias: Xhaka, Partey, Fábio Vieira

Atacantes: Rowe, Gabriel Martinelli e Reiss Nelson.

SPORTING:

Para Rúben Amorim, comandante do Sporting, Daniel Bragança segue fora.

Goleiro: Adán

Defensores: Diomande, Coates, Gonçalo Inácio

Meias: Esgaio, Pote, Ugarte, Santos

Atacantes: Trincão, Edwards e Paulinho.

Quando vai ser o sorteio da Liga Europa?

O sorteio que define os jogos das quartas de final na Liga Europa será realizado na sexta-feira, 17 de março, em Nyon, na Suíça, às 8h (Horário de Brasília).

Os oito vencedores das oitavas de final participam do sorteio. Sem restrições nesta fase, clubes do mesmo país podem se enfrentar, assim como aqueles que estavam no mesmo grupo durante a primeira fase. O chaveamento até a final também será desenhado.

Arsenal ou Sporting poderão enfrentar qualquer um dos oponentes.

