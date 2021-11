Olympiacos x Eintracht Frankfurt: onde vai passar ao vivo hoje (04/11)

Em confronto direto, as equipes de Olympiacos x Eintracht Frankfurt disputam a liderança do grupo D nesta quinta-feira, 04/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Liga Europa no Estádio Karaiskakis. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Olympiacos x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo O confronto entre Olympiacos e Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo a partir das 14h45 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Karaiskakis, cidade de Atenas, na Grécia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Olympiacos x Eintracht Frankfurt

Nenhuma das equipes apresenta novas baixas para o confronto desta quinta-feira, que promete ser equilibrado do começo ao fim na busca aos três pontos e também pela liderança.

Olympiacos : Vaclik; Reabciuk, Cissé, Papastathopoulos, Lala; M’Vila, Camara, Bouchalakis; Aguibou, Masouras, El-Arabi

: Vaclik; Reabciuk, Cissé, Papastathopoulos, Lala; M’Vila, Camara, Bouchalakis; Aguibou, Masouras, El-Arabi Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Lucas Melo, Hasebe, Hinteregger; Kostic, Sow, Jakic, Touré; Kamada, Borré, Gonçalo Paciência

Principais informações sobre o jogo de hoje

Buscando a liderança do grupo D, o Olympiacos deve colocar todos os seus melhores jogadores em campo nesta quinta-feira para garantir os três pontos em seu favor. Além disso, espera contar com a força da torcida em casa para sair vitorioso hoje.

Já o Frankfurt segue em primeiro lugar com 7 pontos, ou seja, venceu dois jogos e empatou o outro que disputou na fase de grupos. Por isso, com a melhor campanha até agora, é quem deve levar o confronto para se manter na ponta da tabela e, quem sabe assim, ficar cada vez mais próximo da vaga da próxima fase.

