Onde assistir Rangers x Braga e horário do jogo da Liga Europa (14/04)

É dia de decisão na Liga Europa. Nesta quinta, Rangers e Braga se enfrentam na partida de volta das quartas de final, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Ibrox Stadium, na Escócia. Com transmissão, saiba onde assistir Rangers x Braga e todas as informações do jogo.

No primeiro jogo, 1 x 0 para o Braga deu a vantagem aos portugueses, precisando de um empate para se classificar. Do outro lado, o Rangers tem que vencer com dois gols de diferença para confirmar o favoritismo. Quem vencer joga contra Atalanta ou RB Leipzig.

Onde assistir Rangers x Braga ao vivo

O jogo do Rangers e Braga nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Liga Europa, vai passar ao vivo no Star + (Serviço de Streaming), a partir das 16h, horário de Brasília.

A disputa só poderá ser assistida no streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site (www.starplus.com), por R$32,90 até R$45,90, dependendo do pacote escolhido pelo torcedor. Basta acessar o site, encontrar os valores e escolher aquele que cabe no seu bolso.

Os assinantes podem acompanhar a partida da Liga Europa nesta quinta-feira através da SmarTV, ou até mesmo aplicativo no Android ou iOS, tablets e até mesmo o computador através do site da plataforma digital.

Data: 14/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia

Arbitragem: François Letexier (França)

Onde assistir: Star +

+ Quartas de final da Liga Europa 2022: confrontos, datas e chaveamento

Rangers e Braga na Liga Europa 2022

A equipe do Rangers terminou em segundo lugar no grupo A com 8 pontos, acumulando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Nos playoffs, bateu o Borussia Dortmund com seis gols, passando depois pelo Estrela Vermelha nas oitavas. Agora, nas quartas de final, precisa vencer o jogo desta quinta-feira com dois gols de diferença para manter o favoritismo a todo custo. No fim de semana, o elenco ganhou do St Mirren pelo Campeonato Escocês.

O Braga, por outro lado, tem a vantagem da vitória no jogo de ida e, por isso, só precisa de um empate no jogo de hoje para se classificar até a semifinal da Liga Europa. Na fase de grupos, os portugueses garantiram a vice-liderança com 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Depois, venceu o Sheriff nos pênaltis e, por fim, deixou o Monaco para trás nas oitavas de final. Pelo Campeonato Português, o elenco venceu o Vizela.

Escalação do Rangers x Braga

Escalação do Rangers: McGregor, Bassey, Balogun, Goldson, Tavernier, Kamara, Jack, Kent, Ramsey, Ayodele e Roofe

Escalação do Braga: Matheus, Fabiano, Carmo, Tormena, Couto, Musrati, Horta, Gomes, Ricardo Horta, Medeiros e Abel Ruiz

As equipes se enfrentaram pela última vez na quinta-feira, 7 de abril de 2022, pela Liga Europa. Na ocasião, o Braga venceu pelo placar de 1 x 0, com gol de Abel Ruiz aos 40 minutos do primeiro tempo.

Último jogo Rangers x Braga

07/04/2022 – Braga 1 x 0 Rangers – Liga Europa

26/02/2020 – Braga 0 x 1 Rangers – Liga Europa

20/02/2020 – Rangers 3 x 2 Braga – Liga Europa

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os dois.

Aproveite e siga o DCI no Google News