Onde assistir RB Leipzig x Rangers ao vivo e horário na semifinal (28/04)

Nesta quinta-feira, RB Leipzig e Rangers se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal na Liga Europa em 2022. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir RB Leipzig x Rangers ao vivo.

Os alemães chegaram até aqui depois de passarem pela Atalanta, forte oponente, garantindo o elenco como grande competidor por uma vaga na decisão da temporada. Do outro lado, o time escocês deixou para trás as equipes de Estrela Vermelha e Braga, pronto para entrar em campo e buscar a primeira vitória no confronto.

Onde assistir RB Leipzig x Rangers ao vivo?

O jogo do RB Leipzig e Rangers hoje vai passar no ESPN 4 e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN transmite para todo o país a partida da Liga Europa nesta quinta-feira. Entretanto, o canal só está disponível na programação da TV paga, ou seja, somente usuários podem assistir ao vivo na televisão.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura. Para tornar-se membro, basta acessar o site, procurar pelo melhor pacote e assinar por diferentes valores.

Você pode assistir através do celular, computador, tablet ou até mesmo a smarTV.

Ficha técnica de RB Leipzig x Rangers hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação de RB Leipzig x Rangers

Escalação do RB Leipzig:​ Gulacsi, Gvardiol, Klostermann, Mukiele, Angeliño, Laimer, Adams, Henrichs, Olmo, André Silva e Nkunku

Escalação do Rangers: McGregor, Goldson, Tavernier, Balogun, Bassey, Lundstram, Jack, Kamara, Aribo, Sakala e Kent

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do RB Leipzig na Liga Europa.

Últimos jogos de RB Leipzig e Rangers

RB Leipzig:

Bayer Leverkusen 0 x 1 RB Leipzig (Campeonato Alemão)

RB Leipzig 2 x 1 Union Berlin (Copa da Alemanha)

RB Leipzig 1 x 2 Union Berlin (Campeonato Alemão)

Rangers:

Rangers 3 x 1 Braga (Liga Europa)

Celtic 1 x 2 Rangers (Copa da Escócia)

Motherwell 1 x 3 Rangers (Campeonato Escocês)

