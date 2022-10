Onde assistir Sturm x Lazio hoje ao vivo: horário e escalação – 06/10

Com o grupo empatado em três pontos, as equipes de Sturm e Lazio entram em campo nesta quinta-feira em busca da vitória

Na tarde desta quinta-feira, a equipe italiana Lazio visita o Sturm pela terceira rodada do grupo F, a partir das 13h45 (horário de Brasília), na UPC-Arena, em Graz, na Áustria. Mas onde assistir Sturm x Lazio hoje? Em cenário completamente embolado no grupo, confira como acompanhar a disputa ao vivo.

Onde assistir Sturm x Lazio hoje ao vivo na Liga Europa

O Star + é quem vai transmitir o jogo entre Sturm e Lazio hoje, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), diretamente da PC-Arena, nesta quinta-feira pela Liga Europa.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, a única opção ao torcedor é assistir ao jogo pelo aplicativo. Isso porque a emissora ESPN, responsável pelos direitos de imagens da Liga Europa, optou por não transmitir a partida.

O Star + está disponível por diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. No site www.starplus.com é possível tornar-se membro da plataforma, assim como no próprio aplicativo para celular, tablet, computador ou na própria smartv. Além de futebol, também dá para assistir filmes e séries.

Informações do jogo do Sturm x Lazio hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Benoît Bastien

Local: UPC-Arena, em Graz, na Áustria.

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Confira como foi o último jogo da Lazio, pelo Campeonato Italiano no fim de semana.



Prováveis escalações de Sturm x Lazio hoje:

Escalação do Sturm: Siebenhandl; Wuthrich, Dante, Affengruber, Gazibegovic; Stankovic, Prass, Hierlander; Horvat, Beving e Ajeti.

Escalação do Lazio: Provedel; Gila, Hysaj, Romangnoli, Marusic; Cataldi, Mikinkovic-Savic, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Lanterna do grupo F, o time do Sturm tem apenas três pontos conquistados até aqui, uma vitória e uma derrota, assim como todos os seus oponentes no grupo. O cenário está completamente embolado, o que torna a vitória na rodada desta quinta-feira ainda mais interessante. Somente o líder avança direto para as oitavas de final.

Do outro lado, a Lazio faz questão de colocar os principais jogadores em campo nesta quinta-feira, como o brasileiro Felipe Anderson, Immobile, Luis Alberto e Zaccagni, responsáveis pela boa fase do elenco italiano neste início de temporada. Com três pontos conquistados, a Lazio tem uma vitória e uma derrota.

O que esperar do grupo F na Liga Europa?

Quando a UEFA sorteou os oito conjuntos para a primeira fase da Liga Europa, o grupo F não foi considerado o ‘grupo da morte’ por torcedores, muito menos pela mídia, com Lazio, Sturm Midtjylland e Feyenoord.

No entanto, estamos na terceira rodada e os quatro times mantém a mesma pontuação, ou seja, vivos pela classificação até as oitavas de final. Não há como negar que Lazio e Feyenoord são os favoritos, enquanto Midtjylland corre por fora e o Sturm uma provável zebra.

Lembre-se que na primeira fase da Liga Europa apenas o primeiro lugar segue para as oitavas de final. O segundo lugar disputará os playoffs com os terceiros lugares da Champions.

As próximas três rodadas definirão o futuro de cada elenco na competição. Os italianos e os holandeses mantêm o favoritismo, mas podem esbarrar em grandes desempenhos dos adversários.

GRUPO F

1 Feyenoord – 3 pontos

2 Midtjylland – 3 pontos

3 Lazio – 3 pontos

4 Sturm – 3 pontos

