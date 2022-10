Imagens publicadas por FHC no Twitter. - Foto: Reprodução/Twitter

O ex-presidente do Brasil afirmou que votará no petista pela democracia e inclusão social

Fernando Henrique Cardoso apoia Lula no 2º turno das eleições: ‘luta pela democracia’

Na decisão do segundo turno das eleições 2022, Fernando Henrique Cardoso apoia Lula, conforme o ex-presidente declarou nesta quarta-feira (5) em suas redes sociais. FHC presidiu o Brasil entre 1995 e 2003.

Lula (PT) e Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro. Com mais de 20 dias de campanha, os candidatos buscam aliados em outros partidos.

Fernando Henrique Cardoso apoia Lula

Na publicação, o ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso afirma que seu voto se deve à luta pela democracia e inclusão social.

“Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva.”, escreveu FHC em seu Twitter. O petista respondeu o tucano agradecendo o voto e finalizando: “Vamos juntos pela democracia. Um grande abraço!”.

Antes do primeiro turno, em setembro, Fernando Henrique havia escrito uma nota pedindo para que os brasileiros votassem a favor da democracia, mas não citou nomes. Muitos eleitores entenderam que a fala do ex-presidente era um sinal de apoio a Lula.

PSDB

Na terça-feira (4), o PSDB deu liberdade para que seus filiados tomassem a posição que quiserem em relação ao segundo turno. As posições dentro do partido se dividem, o ex-presidente do PSDB, Tasso Jereissati, declarou apoio a Lula, na segunda (3).

Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo, declarou apoio a Bolsonaro na terça-feira (4). Garcia concorreu ao governo paulista, mas foi derrotado no primeiro turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) vão ao segundo pleito pelo estado paulista. O governador de São Paulo declarou apoio também ao republicano.

Já José Serra (PSDB) anunciou, nesta terça (4), que irá votar tanto em Lula para a presidência quanto em Tarcísio para governador de São Paulo no segundo turno.

