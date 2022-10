Jogo do PSG x Ajaccio hoje: transmissão ao vivo, canal de TV e horário

Confira como assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Equipe vai contar com Messi e Mbappé em campo juntos pela décima segunda rodada do Campeonato Francês, enquanto Neymar ficou fora da lista de convocados

O Paris Saint Germain entra em campo nesta sexta-feira, 21/10, pela décima segunda rodada do Campeonato Francês, para enfrentar o Ajaccio a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio François Coty. O jogo do PSG hoje tem o desfalque de Neymar, mas a escalação inclui os craques Messi e Mbappé.

Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo do PSG hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do PSG x Ajaccio hoje ao vivo

O jogo do PSG e Ajaccio hoje nesta sexta-feira às 16h (Horário de Brasília) vai passar na ESPN, na TV fechada. Entretanto, você pode assistir também através da plataforma Star +, disponível por assinatura.

Data: 21 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio François Coty

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Ajaccio x PSG

Os anfitriões não têm baixas para o jogo de hoje. Já o técnico Christophe Galtier não tem em seu plantel disponíveis Sergio Ramos, suspenso, e Neymar, Kimpembe e Danilo, lesionados.

Ajaccio: Leroy; Gonzalez, Alphonse, Clement Vidal, Diallo; Belaif, Coutadeur, Marchetti, Riad Nouri; Oko e El Idrissy.

PSG: Donnarumma: Mukiele, Marquinhos, Hakimi, Bernat; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Messi, Mbappé e Sarabia.

Principais informações sobre o jogo

Com apenas duas vitórias no Campeonato Francês, o Ajaccio ocupa a zona de rebaixamento em décimo oitavo lugar da tabela aos 8 pontos. O elenco joga em casa nesta sexta-feira, mas não deve terminar a partida com a vitória no placar já que não é o favorito no duelo. O time contabiliza também dois empates e sete derrotas.

Do outro lado, o PSG se mantém na liderança com folga com 29 pontos, conquistados em nove vitórias em dois empates. Se ganhar nesta sexta-feira o elenco parisiense consegue aumentar a diferença para o segundo colocado até seis pontos. Na Champions League o Paris luta pela vaga com o Benfica, no grupo H. No último domingo, venceu o Olympique pela Ligue 1 em casa por 1 a 0.

