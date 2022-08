Jogo do PSG hoje (31/08): assistir ao vivo nesta quarta-feira

O jogo do PSG hoje vai ser contra o Toulouse, nesta quarta-feira, 31 de agosto, pela quinta rodada do Campeonato Francês. A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Toulouse. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do PSG hoje ao vivo.

O Paris soma 10 pontos na liderança da competição, enquanto o Toulouse tem 5 pontos na 10ª posição da tabela de classificação.

Qual canal vai passar o jogo do PSG hoje

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN 3 e Star+, a partir das 16h (horário de Brasília). Disponível em todos os estados do país, o canal da ESPN é quem transmite o jogo do Toulouse e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira. Entretanto, apenas torcedores que possuem o canal em operadoras de TV por assinatura é que podem acompanhar a partida ao vivo.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, disponível para assistir pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV. A plataforma é uma opção viável para aqueles que não possuem a TV fechada em casa mas querem acompanhar o futebol europeu.

O streaming está disponível no site www.starplus.com por valores mensais entre R$ 32,90 até R$ 55,90, entre diferentes pacotes com filmes, séries e muito futebol com a transmissão dos canais ESPN. Para assistir, basta acessar o aplicativo com usuário e a senha.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Toulouse

PSG na temporada

Líder do Campeonato Francês com 10 pontos, o Paris venceu três confrontos e empatou um embate que disputou até aqui na nova temporada.

Na rodada de estreia, venceu o Clermont por 5 x 0, com gol de Neymar. Depois, superou de maneira fácil as equipes de Montpellier e Lille, empatando com o Monaco na quarta e última rodada no Campeonato Francês.

São 18 gols marcados e 4 sofridos apenas, com a presença inevitável de Neymar, Mbappé e Messi dentro de campo para elevar o desempenho do grupo. Além disso, o PSG também vai jogar a Champions no grupo H, ao lado da Juventus, Benfica e Maccabi Haifa a partir de 3 de setembro.

Escalações de Toulouse x PSG hoje

Os anfitriões não tem baixas para o jogo desta semana.

Provável escalação do Toulouse: Dupe; Diarra, Nicolaisen, Rouault, Desler; Boomen, Spierings, Ratão, Dejaegere; Aboukhlal e Dallinga.

Os jogadores Kimpembe, Sarabia, Icardi, Rafinha, Julian Draxler e Kurzawa continuam fora das convocações do PSG.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Diallo, Mukiele; Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Neymar e Mbappé.

