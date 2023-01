Jogo do PSG hoje x Angers: transmissão ao vivo e onde assistir hoje, 11/01/23

Jogo do PSG hoje pode contar com Messi - Foto: reprodução

Líder do Campeonato Francês com quatro pontos de vantagem, o Paris Saint-Germain enfrenta o Angers nesta quarta-feira diante da décima oitava rodada na competição. No Estádio Parc des Princes, o jogo do PSG hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Esta pode ser a primeira chance de ver o campeão mundial Lionel Messi em ação e o técnico parisiense, Christophe Galtier, admitiu que o futuro do lendário argentino está sendo discutido: "Há conversas", disse o tático francês na terça-feira. "A direção esportiva conversou com Leo sobre seu futuro. Não sei exatamente onde está. Leo parece feliz em Paris para mim. Você também deve considerar a posição dele em relação ao projeto do PSG. Não é um assunto que discutimos junto.", conforme noticiou o CBS Sports.

Para se preparar para este confronto, aqui está tudo o que você precisa para se preparar para a ação da Ligue 1 na quarta-feira.

Onde vai ter transmissão jogo do PSG hoje?

O jogo do desta quarta-feira às 17h entre PSG x Angers terá transmissão ao vivo na STAR +. Sem transmissão na TV, a única maneira do torcedor acompanhar Neymar, Messi e Mbappé em campo no jogo do PSG hoje vai ser no Star +, plataforma de streaming.

É preciso ser assinante para ter acesso ao conteúdo. Dá para entrar no site (www.starplus.com) ou então no aplicativo para celular, smartv, e tablet.

Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 16h.

PSG

x Angers na Ligue 1 de 2023

Na liderança do Campeonato Francês com 44 pontos, o Paris Saint-Germain busca os três pontos nesta quarta-feira para se manter na ponta da tabela. A atual vantagem com o segundo lugar é de quatro pontos. Na última rodada o Paris tropeçou diante do Lens e agora tenta retomar o bom desempenho em campo. O time tem 14 vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Angers ocupa a lanterna da tabela com 8 pontos, somados a duas vitórias, dois empates e 13 derrotas na competição francesa. Se vencer não deixa a zona de rebaixamento, mas soma pontos e segue vivo na briga contra o rebaixamento até a segunda divisão.

Escalação do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Mukiele, Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Messi, Neymar e Mbappé.

Escalação do Angers: Bernardoni; Valery, Blazic, Houtondji, Doumbia; Melali, Bentaleb, Mendy, Hunou; Capelle e Salama.

Quantos gols Mbappé tem no Paris Saint-Germain até hoje?

Desde que chegou ao PSG, o jovem francês Kylian Mbappé tem 239 partidas e 191 gols marcados.

As partidas incluem Campeonato Francês, Champions League, Copa da França, Supercopa da França, amistosos e Copa da Liga Francesa.

O jovem chegou ao PSG em 2017/28 quando transferiu-se do Monaco para o clube da capital. Desde então, Mbappé é o astro do time parisiense ao lado de Messi e Neymar.

Na Copa do Mundo do Catar, Mbappé levou a França para a final ao lado dos companheiros. Na final contra a Argentina ele deixou tudo igual ao empatar a partida em 3 x 3. Nos pênaltis, porém, os argentinos levaram a melhor para conquistar o terceiro título mundial.

