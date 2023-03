Jogo do PSG x Nantes 04/03/2023: escalação e onde assistir sábado

Torcedor só pode assistir ao jogo do PSG e Nantes neste sábado, 4 de março, no serviço de streaming

Sem Neymar em campo, o Paris Saint-Germain recebe o Nantes pela 26ª rodada do Campeonato Francês neste sábado, no Estádio Parc des Princes, na capital francesa. A bola vai rolar no jogo do PSG hoje às 17h (Horário de Brasília), em duelo importante para o clube parisiense.

Este é o último confronto antes da decisão nas oitavas da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, o Bayern de Munique venceu Paris por 1 a 0. Os franceses tem que ganhar por dois gols ou mais para classificar até as quartas de final.

Onde assistir jogo do PSG?

O jogo do PSG e Nantes hoje no Campeonato Francês tem transmissão no Star Plus ao vivo. Sem transmissão em nenhum canal de TV, o serviço de streaming da Disney é quem exibe o embate do Campeonato Francês neste sábado para todo o Brasil.

Com três escolhas de pacotes no site (www.starplus.com), o Star+ pode ser assinado por R$ 32,90 a R$ 55,90 na mensalidade. Dá para ver o catálogo de filmes, séries e esportes no celular, computador, tablet ou smartv.

Escalações de PSG x Nantes

Nomes que entram em campo nesse sábado:

Provável escalação do PSG:

Donnarumma;

Danilo Pereira,

Bernat,

Marquinhos,

Mukiele,

Vitinha

Fabian Ruiz,

Soler;

Messi,

Ekitike

Mbappé.

Provável escalação do Nantes:

Lafont;

Corchia,

Castelletto

Girotto

Centonze

Doutossamy

Chirivell

Blas

Mollet

Simon

Delort.

Por que Neymar não vai jogar hoje?

Neymar não vai jogar hoje contra o Nantes porque continua em reabilitação por causa da lesão no tornozelo direito. Em 19 de fevereiro, o brasileiro deixou o campo de maca no jogo contra o Olympique de Marseille, válido pelo Campeonato Francês.

O PSG informou que uma nova avaliação será feita na segunda para avaliar a sua evolução. O nome do jogador também não aparece na lista de relacionados para o duelo deste sábado, na Ligue 1.

O atacante também não foi convocado para o amistoso de março com a Seleção Brasileira.

Posição do PSG no Campeonato Francês 2023

O Paris Saint-Germain ocupa o primeiro lugar na classificação do Campeonato Francês com 60 pontos. A diferença com o segundo colocado Olympique é de oito pontos.

Em 25 partidas, o PSG venceu 10 partidas, empatou três e perdeu também três. Com saldo de gols se mantém na vantagem com 39. Se vencer neste sábado, continua a liderança da Ligue 1 com folga.

Vinte equipes competem no Campeonato Francês em 38 rodadas, separados por primeiro e segundo turno. O primeiro lugar será declarado o campeão francês. Na parte de baixo da tabela, os quatro piores vão para a segunda divisão do futebol.

