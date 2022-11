Craque veste a camisa 10 da Seleção Brasileira no torneio do Catar este ano; essa é a terceira Copa de Neymar

Neymar vai jogar hoje na Copa do Catar? Escalação do Brasil x Sérvia

Camisa 10 da Seleção Brasileira, o astro Neymar foi convocado pelo técnico Tite para defender a equipe na Copa do Mundo do Catar. O elenco canarinho estreia nesta quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia na primeira rodada do grupo G. Mas Neymar vai jogar hoje? O carque vai estar em campo? O torcedor quer saber.

+ Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?

Neymar vai jogar hoje na Copa do Mundo?

Boa notícia para os torcedores do Brasil: o atacante Neymar vai jogar hoje contra a Sérvia na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

O atacante titular do PSG foi convocado pelo técnico Tite a vestir a camisa 10 e ao lado dos companheiros buscar o hexacampeonato, taça que o Brasil espera desde 2002. Essa é a terceira Copa do Mundo de Neymar.

O início de temporada do craque brasileiro surpreende. São 20 partidas e 15 gols marcados, além de doze assistências entre Campeonato Francês, Champions League e Supercopa da França, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Em agosto, Neymar também foi escolhido como o melhor jogador do Campeonato Francês pela liga.

Em 2014, o atacante estreou em sua primeira Copa jogando em casa, no Brasil, mas acabou se machucando em lance duro contra Zuniga, da Colômbia. Nas semifinais, a equipe brasileira foi eliminada pela Alemanha. Já em 2018, na Rússia, Neymar também integrou o elenco principal, mas a Seleção perdeu para a Bélgica nas quartas.

Mais maduro e confiante, Neymar promete trazer o hexa aos brasileiros e fazer bonito dentro de campo no Catar.

Com Neymar, confira a foto oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Catar.

Tradição é tradição! São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦 Vamos juntos pelo hexa!!! Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022



+ Que horas é o jogo do Brasil hoje e transmissão da estreia da seleção na Copa

Escalação do Brasil para o jogo de hoje - Brasil x Sérvia

Além de Neymar no esquadrão titular, o técnico Tite também deve utilizar na linha de frente os atacantes Richarlison, do Tottenham, Vini Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

O treinador quer um time ofensivo na Copa do Mundo do Catar e, por essa razão, escolheu o máximo de atacantes e meias possíveis em sua convocação. Na defesa, Marquinhos, o capitão Thiago Silva, Alex Sandro e Danilo reforçarão o elenco.

Segundo o portal GE, esta é a provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

A Seleção Brasileira tem pela frente três compromissos na fase de grupos da Copa do Catar. Estão no grupo G as seleções de Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

O primeiro desafio da Seleção vai ser a Sérvia. Depois vem os suíços e por fim Camarões. A primeira fase é disputada em pontos corridos onde cada vitória garante 3 pontos ao elenco e o empate apenas um. Os dois primeiros da chave avançam para as oitavas de final.

O Brasil está entre os favoritos para vencer a Copa do Catar ao lado da França, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Holanda e Argentina.

Para não perder nenhum embate, além de Neymar em campo, confira a tabela de jogos do Brasil na Copa.

Brasil x Sérvia (1ª rodada do grupo G)

Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Brasil x Suíça (2ª rodada do grupo G)

Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília)

Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Camarões x Brasil (3ª rodada do grupo G)

Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

